До начала отопительного сезона осталось меньше полутора месяцев. Готов ли наш город к зиме? Не замёрзнем ли мы в своих квартирах? Во многом это зависит от состояния тепловых сетей.

Но для опасений нет причин — в этом году Сибирская генерирующая компания в Новокузнецке подготовила серьёзную ремонтную программу. В её рамках были запланированы капитальный и текущий ремонт и замена 2,7 километров трубопроводов — в прошлом году, для сравнения, общая протяжённость отремонтированных тепловых сетей была меньше почти на треть. Работы начались ещё в первый день лета. А в начале последнего летнего месяца представители городских СМИ отправились на ремонтируемые объекты с проверкой.

Мы напротив кинотеатра «Сибирь», на проспекте Октябрьском, где можно видеть сразу несколько обнесённых оранжевой сеткой траншей, идущих между тепловыми камерами здешних сетей. Протяжённость подлежащих замене труб составляет 251 метр. Теплоэнергетики Межрегиональной теплосетевой компании — входящей в СГК — на этом объекте с раннего утра. Инспектируют качество выполняемых работ, и не отстают ли они от графика. Здесь как раз идёт сборка металлоконструкции — неподвижной опоры, вместе с которой будут смонтированы новенькие трубы. Инженеры измеряют её параметры — ведь от их точности зависит срок службы трубопровода и, главное, его надёжность.

Всё в порядке! Теперь рабочие приварят к трубам упоры, надёжно собрав конструкцию, будто конструктор, а затем забетонируют саму опору. В соседней тепловой камере такая конструкция уже готова. Новые трубы диаметром 400 мм — они покрыты многослойной антикоррозийной обработкой и изолированы с применением стеклопластика, укреплённого прочной стальной лентой, — надёжно закреплены в металлической опоре. Кроме того, на трубопроводе установлены два огромным шаровых крана — уже успевшее зарекомендовать себя современное оборудование, которое Сибирская генерирующая компания использует вместо «старых добрых» клиновых задвижек.

Принцип работы у него, в общем-то, такой же, как у шаровых кранов на батареях в наших квартирах — только размеры впечатляющие. Очень надёжная модернизированная конструкция! Гораздо удобнее и проще в эксплуатации, не требует дополнительного технического обслуживания, а главное — обладает высокой герметичностью, остающейся на том же уровне в течение всего срока её службы. Кстати, завод-изготовитель — а это отечественный производитель! — гарантирует качественную эксплуатацию своего оборудования до 25 лет.

Хотя работы на проспекте начались 20 июня, они уже выполнены на 70 процентов. А до 31 августа — в полном соответствии с графиком — будут окончательно завершены. И это несмотря на то, что данный участок тепловых сетей не назовёшь самым простым — ведь здесь всегда активное движение личного и общественного транспорта и многочисленных маршрутных такси. Октябрьский — плотно загруженная городская магистраль, поэтому и замену здешнего трубопровода компания проводит ускоренными темпами. И чтобы не доставлять городу и горожанам неудобств, при производстве работ по очереди перекрываются и открываются — сначала второстепенная односторонняя дорога, затем одна сторона двухсторонней дороги и так далее.

По нормативам, тепловые сети в этом месте не отслужили до конца свою «эксплуатационную жизнь». Однако, по словам главного инженера МТСК Константина Анатольевича Дьячкова, результаты гидравлических испытаний и экспертизы промышленной безопасности показали немалое количество слабых мест, а здесь находится большое число потребителей, которых в случае аварии пришлось бы ограничивать в теплоснабжении. Разумеется, Сибирская генерирующая компания в Новокузнецке этого допустить не могла, поэтому ремонту теплосетей на Октябрьском было уделено серьёзное внимание.

Одновременно с заменой труб также решена главная здешняя проблема, значительно сокращавшая срок службы трубопровода. Из-за неудачного расположения смотрового люка теплосети здесь регулярно подтоплялись. Было принято решение перенести его с проезжей части дороги на тротуар, так что в будущем подтоплений удастся избежать, а надёжность теплосетей станет выше.

На Октябрьском уже начато восстановление дорожного покрытия, которое было вскрыто для производства необходимых работ. «Под дорогу» уложат бетонное основание с армированной сеткой. В общем, всё, как требуют СНИП. Рабочие восстановят газон, установят новый бордюрный камень. Так что станет даже прочнее и красивее, чем было!

А вот на участке теплосетей на улице Метёлкина пришлось решать другую проблему — здешние трубы не только выполнили, но уже давно перевыполнили свой «эксплуатационный план», прослужив людям более 50 лет. Но в прошедшем отопительном сезоне здесь пришлось устранять немало локальных повреждений, поэтому капитальный ремонт 176 метров трубопровода на Метёлкина был включён в ремонтную программу компании. К тому же эта небольшая улочка в Кузнецком районе города соединяет две городские магистрали — Ленина и Обнорского, так что привести данный участок в порядок было важнейшей задачей.

Производство работ на Метёлкина началось 20 июня — в настоящее время они выполнены на 65 процентов. Причём 90 процентов всех труб диаметром 500 мм уже смонтированы. Во время нашей проверки один из рабочих как раз орудовал болгаркой — готовил кромку трубы, чтобы сварщик надёжнее проварил все стыки. Кроме того, меняются балки-перекрытия, заново производится укладка плит. Всё будет готово до конца нынешнего месяца.

В этом году сумма ремонтной программы Сибирской генерирующей компании на теплосетях Новокузнецка составила почти 125 миллионов рублей — это на 85 процентов больше прошлогодней. В неё вошли десять ключевых объектов. Причём на восьми из них всё лето идет капитальный ремонт — замена трубопроводов и строительных элементов тепловых сетей. Кроме участков на проспекте Октябрьском и улице Метёлкина, работы ведутся на теплотрассах, находящихся на улицах Мира, Запсибовцев, Горьковской и на других городских объектах.

К началу августа уже заменено 1,5 километров труб — это больше половины запланированного объёма. Всё идёт в полном соответствии с графиком, и к началу отопительного сезона эта работа будет завершена. А её качество проходит не только строгую проверку специалистов компании, но и журналистскую «инспекцию», так что можно откровенно утверждать — теплоснабжение Новокузнецка и новокузнечан находится в надёжных руках!