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В Новокузнецке восстановили испорченные тренажёры

07 августа 18:01
529
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Любители спорта вновь могут заниматься на свежем воздухе.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в Саду металлургов Заводского района Новокузнецка вандалы сломали бесплатную городскую тренажёрку. Они оторвали сидения и спинки оборудования, сломали поручни и металлические крепления.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Компания «Евраз», выступившая спонсором данной площадки, взяла на себя восстановление конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в Новокузнецке недавно разгорелся скандал с поджогом городского уличного пианино. Это сделали две юные новокузнечанки. Одной из них грозит серьёзное наказание.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о других выходках новокузнецких вандалов.

Комментарии 2
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Я так кумекаю:
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Кто-то не приемлет "вандализм", кто-то матерную бытовую речь, кто-то распущенность, ... .
Послушал на природе отдыхающих молодых людей.
Девчонки без особого акцента посылают ребят на 3(три) классические буквы, пареньки мат тоже используют запросто. Отдыхают весело, задорно, но без мата - ни минуты, ни одного предложения !!!
Так и хочется сказать отдыхающим "филологам" : Я буду ваша мать !
А при начальстве-то мы воспитанные, образованные, ВЫкаем, утонченные показательно !
Думаю, не всё потеряно. ВГ пишет, что продолжительность жизни выросла; годам к 60 сформируемся как надо мизулиным и яровым - нам-то ОНО не надо !
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z
0 0
Кто-то не приемлет "вандализм", кто-то матерную бытовую речь, кто-то распущенность, ... .
Послушал на природе отдыхающих молодых людей.
Девчонки без особого акцента посылают ребят на 3(три) классические буквы, пареньки мат тоже используют запросто. Отдыхают весело, задорно, но без мата - ни минуты, ни одного предложения !!!
Так и хочется сказать отдыхающим "филологам" : Я буду ваша мать !
А при начальстве-то мы воспитанные, образованные, ВЫкаем, утонченные показательно !
Думаю, не всё потеряно. ВГ пишет, что продолжительность жизни выросла; годам к 60 сформируемся как надо мизулиным и яровым - нам-то ОНО не надо !
Фотка в маргенцовом закате.
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