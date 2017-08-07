Любители спорта вновь могут заниматься на свежем воздухе.
Как уже сообщал ВашГород.ру, в Саду металлургов Заводского района Новокузнецка вандалы сломали бесплатную городскую тренажёрку. Они оторвали сидения и спинки оборудования, сломали поручни и металлические крепления.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Компания «Евраз», выступившая спонсором данной площадки, взяла на себя восстановление конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, в Новокузнецке недавно разгорелся скандал с поджогом городского уличного пианино. Это сделали две юные новокузнечанки. Одной из них грозит серьёзное наказание.
Ранее ВашГород.ру также сообщал о других выходках новокузнецких вандалов.
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Послушал на природе отдыхающих молодых людей.
Девчонки без особого акцента посылают ребят на 3(три) классические буквы, пареньки мат тоже используют запросто. Отдыхают весело, задорно, но без мата - ни минуты, ни одного предложения !!!
Так и хочется сказать отдыхающим "филологам" : Я буду ваша мать !
А при начальстве-то мы воспитанные, образованные, ВЫкаем, утонченные показательно !
Думаю, не всё потеряно. ВГ пишет, что продолжительность жизни выросла; годам к 60 сформируемся как надо мизулиным и яровым - нам-то ОНО не надо !
Послушал на природе отдыхающих молодых людей.
Девчонки без особого акцента посылают ребят на 3(три) классические буквы, пареньки мат тоже используют запросто. Отдыхают весело, задорно, но без мата - ни минуты, ни одного предложения !!!
Так и хочется сказать отдыхающим "филологам" : Я буду ваша мать !
А при начальстве-то мы воспитанные, образованные, ВЫкаем, утонченные показательно !
Думаю, не всё потеряно. ВГ пишет, что продолжительность жизни выросла; годам к 60 сформируемся как надо мизулиным и яровым - нам-то ОНО не надо !