Любители спорта вновь могут заниматься на свежем воздухе.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в Саду металлургов Заводского района Новокузнецка вандалы сломали бесплатную городскую тренажёрку. Они оторвали сидения и спинки оборудования, сломали поручни и металлические крепления.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Компания «Евраз», выступившая спонсором данной площадки, взяла на себя восстановление конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в Новокузнецке недавно разгорелся скандал с поджогом городского уличного пианино. Это сделали две юные новокузнечанки. Одной из них грозит серьёзное наказание.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о других выходках новокузнецких вандалов.