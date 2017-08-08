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Журналистка из Сибири предложила ввести налог на полноту

Сегодня 07:30
350
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
healthhelix.in

Красноярская журналистка настолько разочаровалась в местном пляже, что предложила ввести новый налог. Раз мы живём не на Ибице, в Сибири, пусть люди платят за перевес.

Скандальный пост шеф-редактор «Авторитетного радио» Людмила Ганжурова опубликовала в субботу в своём фейсбуке. Девушка побывала на пляже возле аэропорта Емельяново и осталась крайне недовольна внешним видом отдыхающих:

«Емельяново — не Ибица, отдыхают в основном семьи с детьми, а это — давно победившие в борьбе конкуренток и потому спокойно расплывшиеся бабёнки и невозмутимые мужики с пивными животами…»

Расстроенная Людмила предложила «на государственном уровне» ввести налог на лишний вес — а на налоговые сборы выдавать субсидии стройным.

«Пашешь в спортзале, крутишь километры по стадиону, сидишь на диете, поддерживаешь отечественного производителя, потребляя зожные фермерские продукты, отказываешь себе в алкоголе и табакокурении, как можешь, оздоравливаешь нацию и всё такое? Мо-ло-дец! Вот тебе награда!»

Сейчас запись уже удалена.

В комментариях под криком души Людмилы Ганжуровой развернулся нешуточный скандал. Одни пользователи поддерживают журналистку в её любви к красоте, другие обвиняют в снобизме. А некоторые просто откровенно смеются.

Сама Людмила в комментариях позже призналась, что это была шутка «для узкого круга друзей».

Напомним, недавно красноярский журналист Александр Смол прославился на всю страну, рассказав в прямом эфире о депутатских зарплатах.

Комментарии 4
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алекс
0 4
Я , да я полный, Раз такое говно, То чтож 2 года ХХИХЪИ 2 года буду тренеровки силовую проводить ХИХИ
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Андрей
29 0
Ахаха,вобще деградируют люди,с возрастом все в основном вес набирают и после беременности,кто то пашет на работе похлеще тренировок и времени не остается,а журналистка геморой зарабатывает что ей вечерами делать как по фитнесам ходить
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на самом деле
0 0
90% толстых людей набрали вес от лени и пофигизма
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Акрихин
0 0
В депутаты метит?)))
Счас...подхватят идею.....и будут тучные люди оплачивать проезд по двойному тарифу(за перегруз и объём))))
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