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На двух улицах Новокузнецка изменится дорожное движение

Сегодня 07:40
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1tulatv.ru

Речь идёт об улице Рудокопровой и нечётной стороне улицы Кутузова.

На участке от улицы Площадь побед, 1/1, на протяжении 130 метров в сторону улицы Рудокопровая, 2, будут установлены знаки «Остановка запрещена», — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Такие же знаки появятся на нечётной стороне улицы Кутузова — от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с проспектом Курако.

Изменения введут с 28 августа.

Автомобилистов просят обращать внимание на изменение организации дорожного движения и соблюдать ПДД.

Комментарии 1
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Анастасия.
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Ну да, можно знаки с обеих сторон понаставить по Кутузова, а родителям детей в школу привозить, ????? никого не ********* Зашибись.........
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