Речь идёт об улице Рудокопровой и нечётной стороне улицы Кутузова.

На участке от улицы Площадь побед, 1/1, на протяжении 130 метров в сторону улицы Рудокопровая, 2, будут установлены знаки «Остановка запрещена», — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Такие же знаки появятся на нечётной стороне улицы Кутузова — от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с проспектом Курако.

Изменения введут с 28 августа.

Автомобилистов просят обращать внимание на изменение организации дорожного движения и соблюдать ПДД.