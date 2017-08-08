На двух улицах Новокузнецка изменится дорожное движение
Сегодня 07:40
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Речь идёт об улице Рудокопровой и нечётной стороне улицы Кутузова.
На участке от улицы Площадь побед, 1/1, на протяжении 130 метров в сторону улицы Рудокопровая, 2, будут установлены знаки «Остановка запрещена», — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Такие же знаки появятся на нечётной стороне улицы Кутузова — от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с проспектом Курако.
Изменения введут с 28 августа.
Автомобилистов просят обращать внимание на изменение организации дорожного движения и соблюдать ПДД.
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