В Новокузнецке пропала девушка с татуировкой
Сегодня 07:44
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По дороге из Новоильинского района в посёлок Бедарёво накануне пропала 26-летняя Елена Сырникова. Сейчас местонахождение девушки неизвестно, сообщают волонтёры «Лизы-Алерт».
Приметы:
Рост 160 см, глаза карие, на левом запястье татуировка.
С собой была коричневая сумка.
Дополнительной информации пока нет.
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