По дороге из Новоильинского района в посёлок Бедарёво накануне пропала 26-летняя Елена Сырникова. Сейчас местонахождение девушки неизвестно, сообщают волонтёры «Лизы-Алерт».

Приметы: Рост 160 см, глаза карие, на левом запястье татуировка. С собой была коричневая сумка.

Дополнительной информации пока нет.