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В Новокузнецке пропала девушка с татуировкой

Сегодня 07:44
481
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Лиза-Алерт, соцсети

По дороге из Новоильинского района в посёлок Бедарёво накануне пропала 26-летняя Елена Сырникова. Сейчас местонахождение девушки неизвестно, сообщают волонтёры «Лизы-Алерт».

Приметы:

Рост 160 см, глаза карие, на левом запястье татуировка.

С собой была коричневая сумка.

Дополнительной информации пока нет.

Комментарии 2
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Андрей
3 1
Симпатичная девчуля,почему не пишут в какое время это было,сегодня только 8,может в гости зашла к кому,хотя дебилов сейчас полно
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писофшит
0 1
Татухи бьют только шлюхи!
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