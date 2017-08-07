Сегодня ночью жители Кузбасса смогли наблюдать частичное лунное затмение.
Как уже сообщал ВашГород.ру, небесное явление у нас в регионе прошло в период с 00:24 до 02:19. Многие кузбассовцы ради зрелища бросили сон и отправились на балконы и дачи. Вот какие фото и видео они опубликовали в соцсетях.
Затмение уже проходит, а "кровавой" луна так и не показалась :(
Публикация от @s.jools.v
Ночь. Тишина. И прекрасный вид из окна
Публикация от Александра (@alexandra_malezhik)
Кстати, скоро нас ожидает другое красивое явление — звёздный дождь. Пик его обычно приходится на середину августа. Когда его смотреть, ВашГород.ру расскажет в ближайшее время.
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