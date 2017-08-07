Сегодня ночью жители Кузбасса смогли наблюдать частичное лунное затмение.

Как уже сообщал ВашГород.ру, небесное явление у нас в регионе прошло в период с 00:24 до 02:19. Многие кузбассовцы ради зрелища бросили сон и отправились на балконы и дачи. Вот какие фото и видео они опубликовали в соцсетях.

Затмение уже проходит, а "кровавой" луна так и не показалась :( Публикация от @s.jools.v Авг 7 2017 в 12:08 PDT

Лунное затмение 07.08.2017 #лунноезатмение#photographer#happy#world#луна#небо#ночь#кемерово#кузбасс#kemerovolife#kemerovobest#kemerovocity#instagood#instagram#sibir#russia#сибирь#новосибирк#novosibirsk Публикация от Natali P. (@natalya_potekhina) Авг 7 2017 в 6:40 PDT

Ночь. Тишина. И прекрасный вид из окна Публикация от Александра (@alexandra_malezhik) Авг 7 2017 в 11:14 PDT

Кстати, скоро нас ожидает другое красивое явление — звёздный дождь. Пик его обычно приходится на середину августа. Когда его смотреть, ВашГород.ру расскажет в ближайшее время.