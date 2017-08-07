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Сказочно красиво: кузбассовцы сняли на видео лунное затмение

Сегодня 09:26
1081
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Fishki.net

Сегодня ночью жители Кузбасса смогли наблюдать частичное лунное затмение.

Как уже сообщал ВашГород.ру, небесное явление у нас в регионе прошло в период с 00:24 до 02:19. Многие кузбассовцы ради зрелища бросили сон и отправились на балконы и дачи. Вот какие фото и видео они опубликовали в соцсетях.

Ночь. Тишина. И прекрасный вид из окна

Публикация от Александра (@alexandra_malezhik)

Кстати, скоро нас ожидает другое красивое явление — звёздный дождь. Пик его обычно приходится на середину августа. Когда его смотреть, ВашГород.ру расскажет в ближайшее время.

Комментарии 2
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наглядно
3 0
доказательство что земля плоская
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аватар
школяр
1 0
доказательство что земля плоская
А ГДЕ ЖЕ СЛОНЫ, которые ее держат.
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