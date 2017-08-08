Группа туристов из Новокузнецка покорила неизведанный труднопроходимый перевал Поднебесных Зубьев.

Участники экспедиции назвали его перевалом «Четырёх Веков». Это перевал ведёт с хребта Тигер-Тыш в так называемую «висячую» долину. Сверху кажется, что склон заканчивается высоким скальным обрывом, а снизу — чашу долины вообще не видно из-за отрогов. Поэтому перевал до сих пор оставался неразведанным. Но оказалось, что из «висячей» долины есть вполне комфортный путь в верховья ручья Высокогорного. Туристы проложили маршрут по скальным полкам и сейчас готовят его описание.

Мы шутили между собой в группе, что мы — недобитые романтики. Но это красиво, символично и на самом деле весьма романтично: подарить городу горы. Увековечить юбилей таким образом. Вроде бы, небольшое дело. Но таких побед будет много. И если каждый житель сделает для города хорошее дело, пусть маленькое, то и Новокузнецк расцветёт, и юбилей мы отметим просто шикарно, достойно, — рассказал участник экспедиции, редактор проекта «Новокузнецк 400» Павел Лавров.

Туристы из Новокузнецка прошли перевал первыми. Если прежде кто-то и ходил этим маршрутом, то описаний не осталось. Пока его классифицируют как перевал «1-й А» категории сложности. Но чтобы окончательно определить сложность, нужно пройти перевал в других погодных условиях.

По словам участников экспедиции, особого альпинистского снаряжения новый маршрут не требует. По крайней мере, летом. Но на осыпях возможны камнепады, поэтому туристам рекомендуют надевать каски.

Во время прохождения перевала туристы встретили медведя. Это стало серьёзным осложнением на маршруте. Таёжный хищник пытался прогнать группу из своих «владений». Но всё обошлось без трагических последствий.

На седловине перевала новокузнецкие первопроходцы установили памятную табличку и флаг 400-летия города. Теперь им предстоит смонтировать фильм о штурме, подготовить географический и туристический отчёты и нанести перевал «Четырёх Веков» на карту.