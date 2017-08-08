Россияне по-прежнему активно закупаются в гипермаркете «Лента».
Хотя экономическая обстановка в стране оставляет желать лучшего, доходы торговой сети растут. Об этом свидетельствует доклад «Ленты» за второй квартал 2017 года. Чтобы ещё увеличить продажи, компания собирается нарастить ассортимент товаров своего собственного бренда, пишет Novokuznetsk.su.
Помимо этого, «Лента» подтверждает планы по открытию в этом году 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов, говорится в отчёте. Но где появятся очередные магазины, руководство пока не рассказывает.
Напомним, в Новосибирске в этом году открылись ещё несколько точек торговой сети. Одна из них — супермаркет «Лента». А в соседнем Новокузнецке по-прежнему есть только гипермаркеты «Лента».
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Лежат два товара - один по 100 рублей, другой по 50 рублей со скидкой. Так вот, где должен быть товар за 50 - реально лежит товар по 100 рублей. И ЭТО ПОСТОЯННО!!! (Не всегда конечно, но аналогию можно найти практически каждый день)... У меня даже была мысль открыть страничку в контакте - с фотками подобных моментов... Но к сожалению, времени свободного нет... Будьте Внимательны!!!
Лежат два товара - один по 100 рублей, другой по 50 рублей со скидкой. Так вот, где должен быть товар за 50 - реально лежит товар по 100 рублей. И ЭТО ПОСТОЯННО!!! (Не всегда конечно, но аналогию можно найти практически каждый день)... У меня даже была мысль открыть страничку в контакте - с фотками подобных моментов... Но к сожалению, времени свободного нет... Будьте Внимательны!!!
Лежат два товара - один по 100 рублей, другой по 50 рублей со скидкой. Так вот, где должен быть товар за 50 - реально лежит товар по 100 рублей. И ЭТО ПОСТОЯННО!!! (Не всегда конечно, но аналогию можно найти практически каждый день)... У меня даже была мысль открыть страничку в контакте - с фотками подобных моментов... Но к сожалению, времени свободного нет... Будьте Внимательны!!!
Понятно, что всё это делается специально. Один покупатель на кассе требует замены или отказывается покупать, а другой махнет рукой и оплатит.
Почему инспекция не проверяет?
Понятно, что всё это делается специально. Один покупатель на кассе требует замены или отказывается покупать, а другой махнет рукой и оплатит.
Почему инспекция не проверяет?
Но то, что ты трамвайный хам и чмо, это и без очков легко заметить.