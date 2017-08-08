Россияне по-прежнему активно закупаются в гипермаркете «Лента».

Хотя экономическая обстановка в стране оставляет желать лучшего, доходы торговой сети растут. Об этом свидетельствует доклад «Ленты» за второй квартал 2017 года. Чтобы ещё увеличить продажи, компания собирается нарастить ассортимент товаров своего собственного бренда, пишет Novokuznetsk.su.

Помимо этого, «Лента» подтверждает планы по открытию в этом году 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов, говорится в отчёте. Но где появятся очередные магазины, руководство пока не рассказывает.

Напомним, в Новосибирске в этом году открылись ещё несколько точек торговой сети. Одна из них — супермаркет «Лента». А в соседнем Новокузнецке по-прежнему есть только гипермаркеты «Лента».