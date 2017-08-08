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«Лента» нашла новый способ привлечения покупателей

Сегодня 10:10
1835
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Economy-chr.ru

Россияне по-прежнему активно закупаются в гипермаркете «Лента».

Хотя экономическая обстановка в стране оставляет желать лучшего, доходы торговой сети растут. Об этом свидетельствует доклад «Ленты» за второй квартал 2017 года. Чтобы ещё увеличить продажи, компания собирается нарастить ассортимент товаров своего собственного бренда, пишет Novokuznetsk.su.

Помимо этого, «Лента» подтверждает планы по открытию в этом году 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов, говорится в отчёте. Но где появятся очередные магазины, руководство пока не рассказывает.

Напомним, в Новосибирске в этом году открылись ещё несколько точек торговой сети. Одна из них — супермаркет «Лента». А в соседнем Новокузнецке по-прежнему есть только гипермаркеты «Лента».

Комментарии 11
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Nikson
14 1
В Ленте, необходима большая чистка среди персонала (например, в куйбышевском районе...), практически постоянно работает следующая схема:
Лежат два товара - один по 100 рублей, другой по 50 рублей со скидкой. Так вот, где должен быть товар за 50 - реально лежит товар по 100 рублей. И ЭТО ПОСТОЯННО!!! (Не всегда конечно, но аналогию можно найти практически каждый день)... У меня даже была мысль открыть страничку в контакте - с фотками подобных моментов... Но к сожалению, времени свободного нет... Будьте Внимательны!!!
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Илья
7 1
А я после таких сюрпризов с ценой больше не хожу в ленту
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Алекс
6 3
В Ленте, необходима большая чистка среди персонала (например, в куйбышевском районе...), практически постоянно работает следующая схема:
Лежат два товара - один по 100 рублей, другой по 50 рублей со скидкой. Так вот, где должен быть товар за 50 - реально лежит товар по 100 рублей. И ЭТО ПОСТОЯННО!!! (Не всегда конечно, но аналогию можно найти практически каждый день)... У меня даже была мысль открыть страничку в контакте - с фотками подобных моментов... Но к сожалению, времени свободного нет... Будьте Внимательны!!!
К сожалению, данная проблема встречается во всех торговых сетях, из-за нехватки персонала ценники не всегда соответствуют товару!
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Я
5 0
Недавно решили купить мяч там!На ценнике указано 300р,по кассе пробили 700р.
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Андрей
6 0
Ценники читать надо,товаров куча и ценников рядом с одним товаром по 2-3 штуки
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321
6 0
Недавно решили купить мяч там!На ценнике указано 300р,по кассе пробили 700р.
они без проблем возвращают деньги и пробивают по заявленной цене
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да-да
3 1
В Ленте, необходима большая чистка среди персонала (например, в куйбышевском районе...), практически постоянно работает следующая схема:
Лежат два товара - один по 100 рублей, другой по 50 рублей со скидкой. Так вот, где должен быть товар за 50 - реально лежит товар по 100 рублей. И ЭТО ПОСТОЯННО!!! (Не всегда конечно, но аналогию можно найти практически каждый день)... У меня даже была мысль открыть страничку в контакте - с фотками подобных моментов... Но к сожалению, времени свободного нет... Будьте Внимательны!!!
Такое и в других магазинах часто встречается. Да еще раскладывают товар на стендах так, что его не удобно рассмотреть, где- то в низу.
Понятно, что всё это делается специально. Один покупатель на кассе требует замены или отказывается покупать, а другой махнет рукой и оплатит.
Почему инспекция не проверяет?
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мимоходом
3 6
Такое и в других магазинах часто встречается. Да еще раскладывают товар на стендах так, что его не удобно рассмотреть, где- то в низу.
Понятно, что всё это делается специально. Один покупатель на кассе требует замены или отказывается покупать, а другой махнет рукой и оплатит.
Почему инспекция не проверяет?
Если вы дебил,то никакая инспекция не поможет.
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петя
7 1
а цены там можно самим проверить по штрих коду. я теперь только так и делаю
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Житель
1 1
а цены там можно самим проверить по штрих коду. я теперь только так и делаю
Там цена будет высвечиваться без скидки
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да-да
3 0
Если вы дебил,то никакая инспекция не поможет.
Просто есть покупатели старые или инвалиды, которые плохо сгибаются и еще хуже видят.
Но то, что ты трамвайный хам и чмо, это и без очков легко заметить.
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