Одиночество опаснее ожирения, решили американские исследователи.

По словам психологов, наибольшую опасность для человека представляет одиночество и социальная изоляция, сообщают РиаНовости.

Учёные из американского Университета Бригама Янга провели несколько исследований. По полученным данным, положительные социальные связи снижают риск преждевременной смерти на 50 процентов. Для сравнения, риск ранней смерти от ожирения значительно ниже, чем от одиночества. В исследовании приняли участие более 2 миллионов человек из разных стран.

Американские психологи пришли к выводу, что с каждым годом количество одиноких людей возрастает. Это скоро может перерасти в глобальную социальную катастрофу. Поскольку общение в социуме является основным фактором, влияющим на психологическое состояние человека. Кроме того, социальная активность облегчает процесс выживания.

Исследователи также отметили, что полученная информация должна учитываться в будущем системой здравоохранения.



