Они станут больше уже с этого учебного года.

Студенческие стипендии проиндексируют на 5,9 процента. Соответствующее соглашение Министерство образования заключило со всеми вузами страны, сообщает novokuznetsk.su.

По словам главы ведомства Ольги Васильевой, деньги на повышение выплат студентам уже заложены в федеральном бюджете.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о стоимости обучения в вузах Новокузнецка.