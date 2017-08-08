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Российским студентам повысят стипендии

Сегодня 10:20
564
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vremya-bir.ru

Они станут больше уже с этого учебного года.

Студенческие стипендии проиндексируют на 5,9 процента. Соответствующее соглашение Министерство образования заключило со всеми вузами страны, сообщает novokuznetsk.su.

По словам главы ведомства Ольги Васильевой, деньги на повышение выплат студентам уже заложены в федеральном бюджете.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о стоимости обучения в вузах Новокузнецка.

Комментарии 4
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Андрей
0 0
А на зарплаты платить за учебу не заложили там пару процентов
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Седой 11810
9 0
А сколько сейчас стипендия?
На 5,9 процента меньше, чем будут.
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Юлия
0 0
У дочери в институте 1800р стипендия
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