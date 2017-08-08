Новокузнецку предложили присоединиться к международной «Велоночи-2018».

С такой инициативой выступил один из жителей города. Он считает, что велосипедную прогулку можно приурочить к 400-летию Новокузнецка. Своей идеей горожанин поделился на сайте гражданских инициатив.

Для справки: летняя ночная велосипедная прогулка проходит во многих городах России и мира. Участники проезжают два десятков километров в размеренном ритме, делают несколько остановок в достопримечательных местах города. Остановки сопровождаются комментариями историков и архитекторов, а также специального саундтрека. Экскурсионные материалы транслируются в прямом эфире по FM.