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В Новокузнецке хотят устроить велосипедную экскурсию ночью

Сегодня 10:26
246
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kudago.com

Новокузнецку предложили присоединиться к международной «Велоночи-2018».

С такой инициативой выступил один из жителей города. Он считает, что велосипедную прогулку можно приурочить к 400-летию Новокузнецка. Своей идеей горожанин поделился на сайте гражданских инициатив.

Для справки: летняя ночная велосипедная прогулка проходит во многих городах России и мира. Участники проезжают два десятков километров в размеренном ритме, делают несколько остановок в достопримечательных местах города. Остановки сопровождаются комментариями историков и архитекторов, а также специального саундтрека. Экскурсионные материалы транслируются в прямом эфире по FM.

Комментарии 5
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Прынц на сером "козле"
3 0
Класс! Нет,правда класс!! Без сарказма..
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Павел Фомин
1 0
Всё это интересно и оригинально.
Но я о другом.
Во времена моей молодости на велосипедах активно использовались не дорогие простенькие динамо, вырабатывающие во время движения достаточно для не большой фары электричества.
В последние годы такого устройства не видел ни у кого и ни разу.
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хмырь
1 0
Всё это интересно и оригинально.
Но я о другом.
Во времена моей молодости на велосипедах активно использовались не дорогие простенькие динамо, вырабатывающие во время движения достаточно для не большой фары электричества.
В последние годы такого устройства не видел ни у кого и ни разу.
Интересно,как вы оцениваете уровень вашего умственного развития?во времена моей молодости активно использовался мяч,набитый ветошью и зашнурованный сыромятным ремнем.в последние годы такого гаджета не видел ни у кого и ни разу.странно.не правда ли?
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Павел Фомин
0 0
Интересно,как вы оцениваете уровень вашего умственного развития?во времена моей молодости активно использовался мяч,набитый ветошью и зашнурованный сыромятным ремнем.в последние годы такого гаджета не видел ни у кого и ни разу.странно.не правда ли?
О моём айкью не вам судить, а вот свою культуру и за одно знание ПДД вы уже показали.
Если вернуть фары на велосипед, то и велосипедисту, и другим участникам движения будет на много комфортней и безопасней.
Я сам в силу возраста не так уж давно отказался от велосипеда, больше пользуюсь автомобилем. Так могу сказать из первых рук, по нашим дорогам с их дефектами на покрытии, в тёмное время суток, без фар ездить опасно.
Почему то в 50-х и 60-х годах прошлого века это понимали, а сегодня нет.
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Местная 8439
1 0
Идея хорошая, если бы не два существенных минуса: отсутствие нормальных дорог и отсутствие нормального освещения этих самых дорог. Сейчас велосипедисты ездят, как бог на душу положит, несмотря на "царский" подарок администрации города в виде велодорожек начинающихся нигде и ведущих в никуда. Хорошо, что хоть в стену не упираются, как в Питере, а просто неожиданно заканчиваются.
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