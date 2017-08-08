Новокузнецку предложили присоединиться к международной «Велоночи-2018».
С такой инициативой выступил один из жителей города. Он считает, что велосипедную прогулку можно приурочить к 400-летию Новокузнецка. Своей идеей горожанин поделился на сайте гражданских инициатив.
Для справки: летняя ночная велосипедная прогулка проходит во многих городах России и мира. Участники проезжают два десятков километров в размеренном ритме, делают несколько остановок в достопримечательных местах города. Остановки сопровождаются комментариями историков и архитекторов, а также специального саундтрека. Экскурсионные материалы транслируются в прямом эфире по FM.
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Но я о другом.
Во времена моей молодости на велосипедах активно использовались не дорогие простенькие динамо, вырабатывающие во время движения достаточно для не большой фары электричества.
В последние годы такого устройства не видел ни у кого и ни разу.
Но я о другом.
Во времена моей молодости на велосипедах активно использовались не дорогие простенькие динамо, вырабатывающие во время движения достаточно для не большой фары электричества.
В последние годы такого устройства не видел ни у кого и ни разу.
Если вернуть фары на велосипед, то и велосипедисту, и другим участникам движения будет на много комфортней и безопасней.
Я сам в силу возраста не так уж давно отказался от велосипеда, больше пользуюсь автомобилем. Так могу сказать из первых рук, по нашим дорогам с их дефектами на покрытии, в тёмное время суток, без фар ездить опасно.
Почему то в 50-х и 60-х годах прошлого века это понимали, а сегодня нет.