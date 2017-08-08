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На трассе «Новосибирск — Кемерово» образовалась огромная пробка

Сегодня 10:55
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kvedomosti.com

На трассе в Новосибирской области столкнулись две фуры.

Накануне вечером на дороге, соединяющей столицу Сибири и Кузбасса, произошло столкновение двух длинномеров. В результате чего образовалась пробка в несколько километров.

«Водитель автомобиля МАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с припаркованным на обочине длинномером. Произошел разлив топлива. На место сразу прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД», — рассказали в пресс-службе Новосибирской ГИБДД.

Столкновение произошло 7 августа около 19 часов. Поскольку одна полоса оказалась перекрыта перевернувшимися длинномерами и прибывшими на место пожарными машинами, то на трассе в Мошковком районе образовался затор в пять километров, сообщают очевидцы. Движение на полосе, ведущей В Кемерово было полностью парализовано.

Прибывшие сотрудники ГИБДД увеличили пропускную способность. Вскоре после аварии движение возобновилось.

Никто из водителей не пострадал.

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