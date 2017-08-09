Когда горожане начинают готовить варенье, торговые сети традиционно поднимают цены на сахар.

Сладкий продукт в июле подорожал с 48,71 рубля до 51,07 рубля, сообщили в Новокузнецком отделении Росстата. По Кузбассу цены немного ниже: в июне кило стоило 46,92 рубля, июле — 48,99 рубля, говорится на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.

ВашГород.ру прошёлся по популярным в Новокузнецке магазинам и выяснил, где сегодня выгоднее закупиться сахаром. Цены мы занесли в диаграмму.

Выходит, что выгодней всего брать сладкий продукт в «Холидее». Но будьте внимательны: цена действительна для владельцев скидочной карты. Дороже всего сахар обойдётся в «Монетке».

Добавим, недавно возмущённая горожанка сообщила ВашГород.ру, что магазины «Ярче» подняли цену на сахар с 40 до 50 рублей, а на соль — с 9 до 18 рублей. Мы сходили в супермаркет, но нашли там сахар по цене 49 рублей, а соль — по 10 и 13 рублей. Возможно, дело в том, что иногда стоимость продуктов немного отличается даже в пределах одной торговой сети.