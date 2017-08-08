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В домах кемеровчан на 36 часов отключат холодную воду

Названы самые востребованные вакансии для молодых специалистов в Кузбассе

Сегодня 11:07
532
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
s2.mobimaster.test.inforit.pl

Более трети предложений (38 процентов) в Кузбассе рассчитаны на соискателей без опыта работы. Больше всего вакансий в сфере продаж, банках, медицине, в рабочих профессиях и в страховании. Самое высокое вознаграждение обещают желающим работать в страховании — 26 250 рублей. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Зарплату в 25 тысяч рублей предлагают потенциальным продавцам в магазинах, менеджерам по работе с клиентами, специалистам прямых продаж и тем, кто оказывает услуги для бизнеса.

На такой же размер вознаграждения могут рассчитывать соискатели в банковской сфере — «привлечение клиентов», «продажа финансовых продуктов», «кредиты», «коммерческий банк», «работа с проблемными заёмщиками».

Те же 25 тысяч рублей предлагают медикам — лечащим врачам, врачам-экспертам, младшему и среднему персоналу.

Немного меньше обещают платить рабочим — грузчикам, дворникам, монтажникам, комплектовщикам. Указанный размер вознаграждения — 21 тысяча рублей.

Комментарии 6
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Андрей
7 0
Это только предлагают,поэтому и требуются постоянно,что за 15 работать никто не хочет,главное заманить чем то
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бревно Ленина
0 0
каким словом названы?
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Имя есть
9 1
38% вакансий-без опыта работы? Это что за конторы такие, где не требуются квалифицированные кадры? Работа всерую, без оформления, без всяких прав? Богатая у нас страна- воруют миллиардами, укрывают доходы 38% работодателей. И чего ж мы такие нищие в итоге?
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Папа Карло
0 1
Ну, ядрёновая вошь, всех не н.........шь!!!
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жизнь за сцаря - раба галерного
2 0
Многим россиянам уже в прошлом году власти отказали в выплате пенсии, несмотря на достижение пенсионного возраста. Им не хватило пенсионных баллов, и это при наличии пенсионного возраста и необходимого трудового стажа. Количество баллов, которые нужно «наработать», растет каждый год и к 2025 году достигнет 30-ти. в первую очередь страдают жители отдаленных поселков, жившие на «неофициальные» доходы. жителей лесных поселков, там много людей подрабатывали кто где, причем часто основные заработки были связаны с сезоном сбора ягод, на ягодные деньги потом и жили», — 1990-х годах многие активные люди в глубинке решили стать предпринимателями, открывая ларьки и магазинчики. Тогда на общем фоне они казались всем и самим себе состоявшимися людьми. Однако мелкий бизнес разорился после прихода торговых сетей, его денежные накопления «съела» инфляция,
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жека
0 0
Народ молчит, значит доволен)
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