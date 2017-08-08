Более трети предложений (38 процентов) в Кузбассе рассчитаны на соискателей без опыта работы. Больше всего вакансий в сфере продаж, банках, медицине, в рабочих профессиях и в страховании. Самое высокое вознаграждение обещают желающим работать в страховании — 26 250 рублей. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Зарплату в 25 тысяч рублей предлагают потенциальным продавцам в магазинах, менеджерам по работе с клиентами, специалистам прямых продаж и тем, кто оказывает услуги для бизнеса.

На такой же размер вознаграждения могут рассчитывать соискатели в банковской сфере — «привлечение клиентов», «продажа финансовых продуктов», «кредиты», «коммерческий банк», «работа с проблемными заёмщиками».

Те же 25 тысяч рублей предлагают медикам — лечащим врачам, врачам-экспертам, младшему и среднему персоналу.

Немного меньше обещают платить рабочим — грузчикам, дворникам, монтажникам, комплектовщикам. Указанный размер вознаграждения — 21 тысяча рублей.