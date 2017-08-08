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Роспотребнадзор проверил фруктово-овощные точки

Сегодня 11:25
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
News.tut.by

Проводилась проверка не только торговых точек, но и предприятий общественного питания, детских образовательных учреждений, осуществляющих оборот плодоовощной продукции.

За первое полугодие 2017 года Кемеровский Роспотребнадзор проверил 77 предприятий, занимающихся розничной торговлей фрукутов и овощей. Всего же в области более 3000 таких точек.

Проводилась проверка не только торговых точек, но и предприятий общественного питания, детских образовательных учреждений, осуществляющих оборот плодоовощной продукции.

Взяты для анализа более 600 проб, из них 87 образцов плодоовощной продукции импортного производства. Проверку не прошли два их них: репчатый лук, свежие томаты — изготовитель Республика Казахстан. В этих овощах превышено содержание нитратов.

Обороты товара, несоответствующего нормам сняли с продажи.

Также выявлены и другие нарушения: отсутствие сопроводительных документов, реализация плодоовощной продукции с признаками порчи и гнили. За неполный 2017 год почти 400 килограммов плодоовощной продукции было забраковано.

Все нарушители понесут административную ответственность. Должностным и юридическим лицам назначен штраф в общей сложности более чем на 500 000 рублей.

Работа по контролю за качеством и безопасностью плодоовощной продукции, находящейся в обороте на территории Кемеровской области, продолжается.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, где лучше приобретать овощи в Новокузнецке.

Комментарии 1
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Седой 11810
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Вопрос к прокуратуре-чем клофелинщица, с целью кражи (наживы)случайно отравившая насмерть человека, отличается от торгаша, пытающегося с той же целью (нажива) уже сознательно сбыть потенциально опасные (о чем заведомо известно, судя по спрятанным документам) продукты?
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