Во вторник, 8 августа, на нескольких улицах областного центра развернутся ремонтные работы. Одну из полос движения перекроют, а скорость ограничат до 40 километров в час.
Ремонт будет проводиться на:
улице Тухачевского — от проспекта Химиков до проспекта Ленина;
улице Гагарина — от улицы Каменской до улицы Терешковой;
улице Каменской — от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы. Гагарина;
Легковой дороге в Кировский район.
О перекрытии движения водителей проинформируют дорожные знаки. Их действие распространяется на весь участок ремонта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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