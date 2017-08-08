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В Кемерове частично перекроют движение на нескольких улицах

Сегодня 11:28
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
golos.zp.ua

Во вторник, 8 августа, на нескольких улицах областного центра развернутся ремонтные работы. Одну из полос движения перекроют, а скорость ограничат до 40 километров в час.

Ремонт будет проводиться на:

улице Тухачевского — от проспекта Химиков до проспекта Ленина;

улице Гагарина — от улицы Каменской до улицы Терешковой;

улице Каменской — от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы. Гагарина;

Легковой дороге в Кировский район.

О перекрытии движения водителей проинформируют дорожные знаки. Их действие распространяется на весь участок ремонта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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