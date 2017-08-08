Новокузнечан просят поучаствовать в электронном опросе о Саде Алюминщиков.
Напомним, в 2017—2018 году из Сада Алюминщиков сделают большую зону отдыха. Власти города предлагают решить, что появится в здании на Ленина, 41Б, рядом со стадионом «Алюминщик». Варианты — детско-развлекательный игровой центр, кафе, ночной клуб, торговые ряды.
В опросе уже поучаствовали 158 человек, и большинство проголосовали за игровой центр для детей. На второй месте по популярности — кафе.
Сейчас, по информации 2gis, на месте находится хозяйственный корпус.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, 2017 год в Новокузнецке объявили годом Кузнецкого района. В честь этого в городе обещали построить Дом творчества для всех детей. Но позже в администрации сообщили, что на месте появится Центр для одарённых ребятишек, которые уже успели себя проявить.
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