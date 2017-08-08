Мошенники создают сайты-клоны ведущих страховщиков.

Одной из жертв злоумышленников стала жительница Новокузнецка. Женщина нашла в интернете название популярной страховой компании и зашла на сайт по первой попавшейся ссылке. Там новокузнечанка заполнила специальную анкету, в которую внесла данные своего автомобиля, а также банковского счёта. Также потерпевшая указала адрес электронной почты, на который должен был прийти электронный полис ОСАГО.

После подтверждения оплаты со счёта новокузнечанки были списаны деньги, однако страховку она так и не получила, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. Уже установлено, что сайт, на котором новокузнечанка пыталась оформить полис ОСАГО, зарегистрирован в США. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Специалисты предупреждают кузбассовцев: чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, нужно использовать список на сайте РСА в разделе «Электронный полис ОСАГО».

Ранее ВашГород.ру сообщал об изменениях в законе об ОСАГО.