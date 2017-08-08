Британский исследователь определил идеальный завтрак.

Специалист по проблемам сна из Британии установил, что завтрак напрямую влияет на сон человека, сообщает «Российская газета».

«Верите вы в это или нет, но хороший завтрак поможет вам спать. Если не завтракать вообще, ваше тело может решить, что настали голодные времена, и начнет выработку гормонов стресса, которые плохо влияют на сон, — рассказал физиолог.

Он вывел формулу идеального завтрака. Сразу после пробуждения учёный советует съедать восемь орехов миндаля и два финика. Тогда крепкий ночной сон вам будет обеспечен.

Именно такой утренний рацион обеспечивает необходимый для спокойного сна баланс белков, жиров и углеводов. Получая их, организм активирует обмен веществ и стабилизирует уровень сахара в крови.

Указанная порция миндаля и фиников поможет организму выработать к вечеру гормон мелатонин, который способствует крепкому и здоровому сну. Вместе с таким завтраком в организм поступит 150 — 200 калорий, это поможет человеку избавиться от лишнего веса.

«Завтрак помогает сбросить лишний вес, ускоряя метаболизм на 10 процентов. Он обладает „термогенным“ эффектом, который может длиться несколько часов после еды» — добавил эксперт.

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