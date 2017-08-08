Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Екатерина спрашивает, как вылечить беспокойного ребёнка.
«Всем здравствуйте. У меня дочка, 3 годика. Моя мама говорит, что она слишком беспокойная и гиперактивная. У неё и правда бывает такое, что она резко начинает плакать, хотя только что улыбалась, и очень долго приходится её успокаивать, когда плачет. Муж говорит, что это ерунда, и дочь не надо лечить, но я больше верю маме, потому что она всё-таки 20 лет отработала воспитателем в садике и сразу видит, если с ребёнком что-то не так. Да и у нас при родах были большие проблемы, я читала, что это может сказаться на нервах.
К врачу, думаю, не получится её сводить незаметно от мужа. Может, какие-то успокаиващие травки попить или лекарства? Таблетки я боюсь пока давать, она же маленькая, но на форумах пишут, что от трав толку не будет. Мамочки, как поступить? Как вы лечили беспокойных ребятишек?"
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Расстройство, начинающееся в раннем детстве ( диагностируется не ранее четырехлетнего возраста ), которое проявляется в излишней активности , рассеянности , забывчивости , импульсивности . Ребенок находится во власти потока идей и фантазий , которые он торопится осуществить , не в силах сосредоточиться на одном занятии . Повышенной отвлекаемости способствуют и внезапно возникающие идеи и побуждения - импульсы . Окружающие отмечают неорганизованность , « сумбур в голове », отсутствие критической оценки своих поступков и действий , « резкое » поведение . Однако ситуация кардинальным образом меняется , когда ребенок наталкивается на что - то захватывающее , овладевающее его вниманием . Суетливость пропадает , на ее место приходят собранность , усидчивость , способность добиться поставленной цели . Специалисты уверены , что за большим слоем проблем важно разглядеть редчайшие качества такого ребенка : смелое творческое начало , нестандартное мышление , жажду деятельности . Согласно последним исследованиям синдрома СДВГ , ребенок не страдает общей нехваткой внимания : у него наблюдается лишь нехватка типов внимания , сообразно типам решаемых задач . Любой человек следует своим идеям и побуждениям . Но если таких идей и побуждений у ребенка возникает слишком много , они могут стать причиной поведения , которое окружающие оценивают как « гиперактивное ». Причины , порождающие частую смену идей и побуждений , до конца не исследованы . Каковы бы ни были причины СДВГ у детей , ясно одно : такие дети требуют постоянного внимания со стороны родителей и учителей , нуждаются в помощи в сфере социализации и творческой самореализации .
Это как понимать?
Все походы к врачу только с разрешения мужа?
Мама, муж ... а у самой головы что ли нет?
А что надо - учится с этим жить и учить ребёнка справляться с тем с чем он пока ещё не может в силу того же возраста.
Это как понимать?
Все походы к врачу только с разрешения мужа?
Мама, муж ... а у самой головы что ли нет?
Этой мамочке с куклами играть, а не детей рожать.
Пока еще не дошло до сознания, что здоровье ребенка превыше всего!
Ой, вот зря она про мужа написала, у меня внутри все кипит!
А муж не из секты еговистов, случайно? Чем он мотивирует, что ребенка, рожденного в тяжелых родах, показывать неврологу не надо? Если он считает, что "само рассосется" с годами, то он закладывает мину замедленного действия в здоровье своего дитя.
Решать, конечно вам.