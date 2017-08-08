Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Екатерина спрашивает, как вылечить беспокойного ребёнка.

«Всем здравствуйте. У меня дочка, 3 годика. Моя мама говорит, что она слишком беспокойная и гиперактивная. У неё и правда бывает такое, что она резко начинает плакать, хотя только что улыбалась, и очень долго приходится её успокаивать, когда плачет. Муж говорит, что это ерунда, и дочь не надо лечить, но я больше верю маме, потому что она всё-таки 20 лет отработала воспитателем в садике и сразу видит, если с ребёнком что-то не так. Да и у нас при родах были большие проблемы, я читала, что это может сказаться на нервах.

К врачу, думаю, не получится её сводить незаметно от мужа. Может, какие-то успокаиващие травки попить или лекарства? Таблетки я боюсь пока давать, она же маленькая, но на форумах пишут, что от трав толку не будет. Мамочки, как поступить? Как вы лечили беспокойных ребятишек?"