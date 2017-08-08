Власти Кузбасса напомнили также о наказании за сбор шишек ранее установленного срока.

Заготовка кедрового ореха для собственных нужд кузбассовцев официально разрешена с 18 августа.

Тем, кто решит поживиться дарами тайги раньше этой даты, грозит штраф. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 1 тысяч рублей, для юридических — 10 тысяч рублей. При этом весь незаконно заготовленный орех у браконьеров конфискуется, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Для предотвращения браконьерской заготовки кедрового ореха организовано усиленное патрулирование кедрачей Ижморского, Кемеровского, Мариинского, Междуреченского, Тисульского, Таштагольского, Чебулинского, Яшкинского районов.

Для согласования мест заготовки власти Кузбасса рекомендуют обращаться в территориальные отделы лесничества.