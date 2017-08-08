Событие приурочили к 400-летию Новокузнецка и Году Кузнецкого района.

В пятницу, 11 августа в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» стартует уникальный проект «Небываемое бывает: Пётр I в гостях на Кузнецкой крепости».

Мероприятие приурочили к 400-летию Новокузнецка и Году Кузнецкого района. Проект реализуется совместно с театром кукол «Сказ», сообщает Novokuznetsk.su.

Зрители смогут за один вечер узнать много интересного об истории Новокузнецка.

«Необычный формат объединяет в себе различные виды деятельности — игру, рассказ и беседу, демонстрацию и работу с экспонатом, театрализованное представление», — сообщили в музее.

Дети в легкой и интересной форме получат информацию об истории города. Сначала всех присутствующих ждет увлекательная экскурсия, а после — яркое театрализованное представление. Спектакль «Царь-город» расскажет об истории Санкт-Петербурга.