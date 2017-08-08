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Петр I посетит Кузнецкую Крепость

Сегодня 12:47
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Travelask.ru

Событие приурочили к 400-летию Новокузнецка и Году Кузнецкого района.

В пятницу, 11 августа в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» стартует уникальный проект «Небываемое бывает: Пётр I в гостях на Кузнецкой крепости».

Мероприятие приурочили к 400-летию Новокузнецка и Году Кузнецкого района. Проект реализуется совместно с театром кукол «Сказ», сообщает Novokuznetsk.su.

Зрители смогут за один вечер узнать много интересного об истории Новокузнецка.

«Необычный формат объединяет в себе различные виды деятельности — игру, рассказ и беседу, демонстрацию и работу с экспонатом, театрализованное представление», — сообщили в музее.

Дети в легкой и интересной форме получат информацию об истории города. Сначала всех присутствующих ждет увлекательная экскурсия, а после — яркое театрализованное представление. Спектакль «Царь-город» расскажет об истории Санкт-Петербурга.

«Мы расскажем деткам, как создавался наш город и как возник Санкт-Петербург. Пётр хвалил наше железо. Кроме того, у двух городов есть много точек соприкосновения,» — рассказала организатор проекта Екатерина Хоботнева.

Комментарии 3
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Седой 11810
2 1
Не надоело на старину мастурбировать , гордиться прошлым, собачиться из-за прошлого, погружаться в средневековье с попами во главе?
Гоблины, драконы, казаки, Петр1....
Хоть одно событие, хоть один помысел в будущее направьте.
Или о будущем подумать страшно?
Китайцы говорят, что если бы боги хотели, чтобы человек жил вчерашним днем, они дали бы ему лицо на заднице, а раз лицо впереди, нужно вперед смотреть.
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Седой:
Не надоело на старину мастурбировать , гордиться прошлым, собачиться из-за прошлого, погружаться в средневековье с попами во главе?
Гоблины, драконы, казаки, Петр1....
Хоть одно событие, хоть один помысел в будущее направьте.
Или о будущем подумать страшно?
Китайцы говорят, что если бы боги хотели, чтобы человек жил вчерашним днем, они дали бы ему лицо на заднице, а раз лицо впереди, нужно вперед смотреть.
Да...

К сожалению в России на текущий момент - культ мертвых.
Не имея хорошего настоящего и никаких предпосылок к хорошему будущему - остается восхищаться прошлым.
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Седой 11810
4 0
Да...

К сожалению в России на текущий момент - культ мертвых.
Не имея хорошего настоящего и никаких предпосылок к хорошему будущему - остается восхищаться прошлым.
Восхищаться прошлым, подменять настоящее прошлым, жить во имя прошлого и лупить в барабаны по поводу чужих прошлых побед, отношения к которым ни мизинцем, т.к. результаты пущены на ветер и проданы.
Историю знать надо, но не нужно жить культом прошлого.О будущем думать нужно.
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