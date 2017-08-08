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В домах кемеровчан на 36 часов отключат холодную воду

В домах кемеровчан на 36 часов отключат холодную воду

Сегодня 13:06
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dostyp.com.ua

Холодной воды не будет с 20:00 часов 11 августа.

Её отключат на 36 часов. Это связано с заменой задвижек на магистральных сетях Центрального и Заводского районах города, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Список домов, в которых будет ограничено холодное водоснабжение, можно посмотреть здесь.

На время ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами — в кварталы, где располагаются отключенные дома. Заявки на воду можно подавать в Центральную диспетчерскую службу АО «КемВод» по телефону: 36−32−12.

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