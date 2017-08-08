В Новокузнецке завершились поиски 26-летней Елены Сырниковой.

Девушка жива. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Другие подробности не уточняются.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнечанка пропала накануне по дороге из Новоильинского района в посёлок Бедарёво.