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Пропавшую в Новокузнецке девушку нашли

Сегодня 13:13
1104
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке завершились поиски 26-летней Елены Сырниковой.

Девушка жива. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Другие подробности не уточняются.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнечанка пропала накануне по дороге из Новоильинского района в посёлок Бедарёво.

Комментарии 3
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Кстати:
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Зря только переживал, больше не буду !
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детектив Коломбо
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Я же говорил загуляла...!
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масяня
0 0
Я же говорил загуляла...!
я вообще не понимаю женщина двое детей куда рванула сиди дома и воспитывай..в одноклассниках к ней заходил ..судя по фоткам ..вольная красотка
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