Пропавшую в Новокузнецке девушку нашли
Сегодня 13:13
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В Новокузнецке завершились поиски 26-летней Елены Сырниковой.
Девушка жива. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Другие подробности не уточняются.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнечанка пропала накануне по дороге из Новоильинского района в посёлок Бедарёво.
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