Накануне хакеры опубликовали в интернете некоторую документацию компании.
Как ранее уже писал ВашГород.ру взломщики похитили данные телеканала НВО. Накануне они опубликовали в интернете некоторую документацию компании. Среди слитых в сеть документов оказался сценарий четвертой серии «Игры престолов».
В распоряжении хакеров также оказались и личные переписки сотрудников, маркетинговые расчеты, рекламные планы, сообщают РиаНовости.
Злоумышленники отправили руководству канала видео обращение, в котором требуют деньги от НВО. Хакеры заявили, что на взлом базы у них ушло шесть месяцев.
Если канал не заплатит, хакеры грозятся слить в сеть подробное содержании очередной серии сериала, выход которой запланирован на 13 августа.
Напомним, что злоумышленникам удалось украсть 1,5 терабайта информации.
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