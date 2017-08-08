Накануне хакеры опубликовали в интернете некоторую документацию компании.

Как ранее уже писал ВашГород.ру взломщики похитили данные телеканала НВО. Накануне они опубликовали в интернете некоторую документацию компании. Среди слитых в сеть документов оказался сценарий четвертой серии «Игры престолов».

В распоряжении хакеров также оказались и личные переписки сотрудников, маркетинговые расчеты, рекламные планы, сообщают РиаНовости.

Злоумышленники отправили руководству канала видео обращение, в котором требуют деньги от НВО. Хакеры заявили, что на взлом базы у них ушло шесть месяцев.

Если канал не заплатит, хакеры грозятся слить в сеть подробное содержании очередной серии сериала, выход которой запланирован на 13 августа.

Напомним, что злоумышленникам удалось украсть 1,5 терабайта информации.