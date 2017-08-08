В Новокузнецке в эту субботу пройдёт первый в Кузбассе турнир по кросслифтингу.

Силачи покажут себя в таких испытаниях, как кантование (переворот — прим.ред.) покрышки, рывок гантели, жим лёжа и так далее.

«Это будет достаточно зрелищное мероприятие, тем более, что турнир мы проведём по парам. Участники будут одновременно стартовать и проходить комплекс из пяти испытаний», — рассказал ВашГород.ру организатор Анатолий Матюнин.

Поучаствовать зовут мужчин с Юга Кузбасса от 16 лет. Для этого надо подать заявку, заполнить нужные документы, внести организационный сбор. За победу в первых трёх местах турнира спортсменам обещают призы от организаторов — магазина спортпита Nutrifit, спортзалов Cross-Nk, Pride, Muscle Gym. Абсолютный победитель получит денежный приз.

Посмотреть на турнир могут все желающие, уточнил Анатолий Матюнин. Для этого приходите к центральному входу ТЦ «Юность» 12 августа к 18.00.

В августе новокузнечанам приготовили много спортивных мероприятий. Так, 13 числа горожанок зовут на бесплатную тренировку на Площадь торжеств. А ещё в этот же день пройдёт благотворительный забег.