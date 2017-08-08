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В небе над Кузбассом прольётся звёздный дождь

Сегодня 14:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bessarabia.in.ua

Кузбассовцы смогут насладиться красивым звёздным дождём.

Ежегодный поток Персеид достигнет пика уже в эти выходные.

«Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, примерно с 23:00 — 24:00. Лучше, конечно, его будет видно за городом», — рассказали ВашГород.ру в Новокузнецком планетарии имени А.А. Фёдорова.

Но зрелище может испортить плохая погода, добавили в учреждении.

Поток Персеид россияне наблюдают каждым летом. Он приходит со стороны созвездия Персей. Частички размером с песчинку сгорают в земной атмосфере — так получается эффект падающей звезды.

Напомним, накануне кузбассовцы увидели частичное лунное затмение. Фото и видео небесного явления жители выложили в соцсети.

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