Названы самые угоняемые автомобили в России
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Эксперты рассказали, какие машины чаще всего угоняли во втором полугодии 2016-го и в первом полугодии 2017 года.
Рейтинг составили специалисты компании «АльфаСтрахование».
На первой строке расположился «Лексус Джи Икс», на второй — «Порше Панамера». Третью строчку занял «Ауди А8».
Также угонщики предпочитают «Ленд Ровер Эвок» и «Тойоту Камри». Кроме того, в десятку вошли «Лексус Эль Икс», «Инфинити Кью Икс56», «Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт», «БМВ» 6-ой серии, «Тойота Ленд Крузер».
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