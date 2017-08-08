Эксперты рассказали, какие машины чаще всего угоняли во втором полугодии 2016-го и в первом полугодии 2017 года.

Рейтинг составили специалисты компании «АльфаСтрахование».

На первой строке расположился «Лексус Джи Икс», на второй — «Порше Панамера». Третью строчку занял «Ауди А8».

Также угонщики предпочитают «Ленд Ровер Эвок» и «Тойоту Камри». Кроме того, в десятку вошли «Лексус Эль Икс», «Инфинити Кью Икс56», «Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт», «БМВ» 6-ой серии, «Тойота Ленд Крузер».