Участники Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов, которая проходит в 40 километрах от Кемерово, выходят в интернет благодаря сети Wi-Fi. На территории лагерей «Пламя» и «Звёздный» Wi-Fi развернул лидер интернет-рынка Кузбасса компания «Good Line».

Для участия в олимпиаде приехали 35 команд из регионов страны, а также Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана. В каждой команде по десять участников.

«Благодаря интернету Good Line функционирует штаб: мы координируем действия, держим связь с внешним миром, обновляем официальный сайт олимпиады. А ребята могут без проблем связываться с домом и размещать фотографии в социальных сетях», — рассказал руководитель штаба олимпиады Денис Калмыков.

«Good Line не оставляет без внимания мероприятия, которые проходят в нашем регионе. С радостью приняли участие в организации олимпиады геологов, которая поможет ребятам определиться с выбором профессии. От профессионализма будущих геологов во многом будет зависеть рост экономики и качество жизни кузбассовцев», — сказал основатель Good Line Вячеслав Петров.

Олимпиада закончится 9 августа, тогда же будут объявлены команды-победители.