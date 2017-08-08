К такому выводу пришли эксперты сервиса «Яндекс.Деньги».

Эксперты изучили данные о том, сколько тратят в России в книжных магазинах онлайн и офлайн с помощью сервиса «Яндекс.Деньги» и банковских карт, подключённых к системе.

По данным аналитиков в России электронные книги пользуются большей популярностью, нежели бумажные.

За несколько месяцев 2017 года россияне оплачивали электронные книги чаше в 2,5 раза, чем бумажные. В процентном соотношении число покупателей традиционных книг меньше на 13 процентов, чем покупателей, предпочитающих читать онлайн, пишут Adindex.ru.

По информации экспертов, книги в переплёте обходятся покупателям дороже, чем электронные. За цифровую книгу в среднем придется отдать 192 рубля, тогда как купить бумажную книгу в обычном магазине стоит 553 рубля. Книга в переплете, купленная онлайн, оказалась самой дорогой. За неё придётся выложить 1289 рублей.

«Если сравнивать расходы на бумажные книги, то на заказы в интернет-магазинах россияне потратили примерно столько же, сколько и в офлайн-книжных. Если смотреть и на электронные, и на бумажные книги вне зависимости от места покупки, то рынок бумажных книг всё ещё больше: оборот их продаж в 1,7 раза превысил оборот продаж электронных книг», — отмечают аналитики.

По сравнению с первым полугодием прошлого года в 2017 году купили в 2,5 раза книг больше.

Бумажные книги все-таки покупают чаще в обычных магазинах, по сравнению с 2016 годом покупок стало больше на 70 процентов. В сети число покупок бумажных книг увеличилось на 24 процента.

Увеличились и продажи электронных книг. Так, за первое полугодие 2017 года россияне заплатили в 7 раз больше платежей, чем за этот же период прошлого года.