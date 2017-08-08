С 1 августа размер доплаты к шахтёрской пенсии скорректировали до 2 752,36 рубля.

В прошлом квартале он составлял 2 455,49 рубля. Прибавку к пенсии получат более 29 тысяч кузбасских шахтёров, сообщает novokuznetsk.su с ссылкой на кемеровское отделение Пенсионного фонда РФ.

Специалисты напоминают, что сумма рассчитывается индивидуально. При расчётах учитывается стаж подземной работы конкретного россиянина, его заработка и взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности.

Максимальная доплата составляет 4 885,18 рубля.