В Новокузнецке с размахом отпразднует день рождения ТРЦ «Планета».
26 августа горожанам приготовят развлекательные площадки. Также в торговом центре разыграют автомобиль, объявят победительниц конкурса красоты «Мисс Планета 2017». А на уличной сцене выступит певица Светлана Лобода.
«Точное время выступления певицы и работы других площадок мы скажем в течение нескольких недель. Горожане могут следить за новостями на сайте „Планеты“ и в социальных сетях», — рассказала ВашГород.ру представитель ТРЦ.
Напомним, в прошлом году на дне рождении «Планеты» выступал рэпер L-One.
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