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В новокузнецком ТРЦ бесплатно выступит Светлана Лобода

Сегодня 14:54
119
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsdni.ru

В Новокузнецке с размахом отпразднует день рождения ТРЦ «Планета».

26 августа горожанам приготовят развлекательные площадки. Также в торговом центре разыграют автомобиль, объявят победительниц конкурса красоты «Мисс Планета 2017». А на уличной сцене выступит певица Светлана Лобода.

«Точное время выступления певицы и работы других площадок мы скажем в течение нескольких недель. Горожане могут следить за новостями на сайте „Планеты“ и в социальных сетях», — рассказала ВашГород.ру представитель ТРЦ.

Напомним, в прошлом году на дне рождении «Планеты» выступал рэпер L-One.

Комментарии 1
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Кстати:
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Бывает перебиру, начинаю выступать, и, как правило, бесплатно !
И ничего в этом особенного не увижу !!?
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