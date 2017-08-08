В Новокузнецке с размахом отпразднует день рождения ТРЦ «Планета».

26 августа горожанам приготовят развлекательные площадки. Также в торговом центре разыграют автомобиль, объявят победительниц конкурса красоты «Мисс Планета 2017». А на уличной сцене выступит певица Светлана Лобода.

«Точное время выступления певицы и работы других площадок мы скажем в течение нескольких недель. Горожане могут следить за новостями на сайте „Планеты“ и в социальных сетях», — рассказала ВашГород.ру представитель ТРЦ.

Напомним, в прошлом году на дне рождении «Планеты» выступал рэпер L-One.