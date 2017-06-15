Управляющий офисом БКС Премьер1 в Новокузнецке Николай Соколов рассказывает о ситуации в отечественной экономике, эволюции сознания российских частных инвесторов и принципах работы группы компаний БКС, которая недавно отметила свое 22-летие.

Сегодня в глобальной экономике присутствует много рисков и неопределённости. Неудивительно, что на этом фоне она показывает скромный рост. Цены на нефть то и дело лихорадит — перенасыщенному рынку «чёрного золота» до здорового баланса, мягко говоря, далековато. С другой стороны продолжает пугать новыми санкциями и очагами напряжённости геополитика, с третьей — тревожит Китай, который может внезапно «просесть».

Такие условия никак не назовёшь благоприятным внешним фоном для экономики нашего государства. Тем не менее ВВП России в I квартале этого года ускорился до 0,5%2, а годовую инфляцию удалось довести до минимального в современной истории России уровня в 4%3. На наш взгляд, экономическая ситуация будет улучшаться, но постепенно, ВВП может расти на 1−2% в год. Для населения улучшения станут более очевидными в 2018—2019 гг., когда начнут восстанавливаться реальные доходы граждан.

Вместе с тем, опыт работы БКС Премьер показывает, что в последние год-два население начало адаптироваться к сложным условиям, мы видим, что отношение к инвестициям меняется, причём качественно. Если раньше в периоды финансовой турбулентности люди стремились «спрятаться» в депозитах и бежали массово скупать доллары, то теперь даже многие консервативные инвесторы отдают предпочтение инвестиционным инструментам.

На то есть целый ряд причин. Это и снижение ставок по вкладам (в июне средняя максимальная ставка упала ниже 7,5%4), и рост финансовой грамотности, и меры по развитию рынка частных инвестиций, которые предпринимает государство — от разрешения на удаленную идентификацию клиентов до беспрецедентных налоговых преференций по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Многие из тех, кто ещё вчера был вкладчиком, сегодня выбирает корпоративные и государственные облигации5, поскольку это очень надёжные и интересные вложения, особенно при вложении через ИИС.

«Распробовали» частные инвесторы и структурные продукты6. Прежде всего речь идёт о структурных продуктах с полной защитой, когда часть средств клиента вкладывается в валюту, ценные бумаги крупных корпораций и известных брендов, а другая — в консервативные инструменты, которые обеспечивают клиенту возврат всех вложенных средств, в случае, если инвестиционная часть не сработала.

А вообще, люди всё чаще ищут такие варианты для вложений, которые позволили бы комплексно и в желаемый срок достигать их конкретных целей. Поэтому мы в БКС предлагаем не просто набор инструментов, а профессиональный комплексный подход, который должен облегчить движение к цели, будь она у клиента одна или их несколько.

Каждый клиент БКС Премьер получает бесплатный персональный финансовый план (ПФП), разработанный вместе с нашим профессиональным советником под конкретную цель или цели и с учетом суммы, желаемых сроков, риск-профиля и так далее.

Разумеется, на годы вперед всего не учтёшь — меняются ставки в экономике, низкоинфляционная конъюнктура в России ещё только формируется, но и персональный план делается не раз и навсегда, он регулярно пересматривается. Какие-то изменения могут быть у самого клиента, а не только в экономике. Советник может рекомендовать какие-то бумаги продать, а какие-то активы, наоборот, купить, чтобы «оседлать» короткий позитивный тренд.

Такая адресная работа с каждым клиентом БКС приносит свои плоды, люди начинают понимать, как важно планирование и чего можно добиться с грамотно составленным планом.

Подробную информацию можно получить в офисе Компании БКС по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, 56

Или по телефону 99−30−86

На правах рекламы

1 Название «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (далее — Банк) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г. , выдана без ограничения срока действия) в качестве коммерческого обозначения для идентификации оказываемых Банком услуг.

2 По данным ТАСС. Источник: http://tass.ru/ekonomika/4 343 336

3 По данным Российской газеты. Источник: https://rg.ru/2017/06/15/prezident-zaiavil-o-rekordnom-urovne-infliacii-v-rossii.html

4 По данным Центробанка РФ. Источник: Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в III декаде мая 2017 года. По данным Центробанка РФ. Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=avgprocstav&pid=pdko&sid=ITM_2386

5 ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР № 154−4 434−100 000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.

6 Структурный продукт — срочный внебиржевой контракт.