Фирма представила более улучшенную версию флагманского телефона.
Прошлая версии Galaxy S8 отличалась довольно тонким корпусом и изогнутым дисплеем, у которого практически отсутствовали рамки.
Новинка станет более прочной, по сравнению с предшественником, сообщают Вести.
Разработчики добавили в Galaxy S8 Active металлическую рамку и удароустойчивый корпус. Сам дисплей тоже сделали устойчивым к трещинам и повреждениям. Для этого пришлось пожертвовать необычной изогнутой формой.
Увеличили и мощность аккумулятора. С точки зрения технического наполнения не произошло никаких изменений. Другими словами, на рынок выпустят тот же смартфон, просто в новом обличии.
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