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Samsung презентовал новую версию Galaxy S8

Сегодня 16:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hitech.vesti.ru

Фирма представила более улучшенную версию флагманского телефона.

Прошлая версии Galaxy S8 отличалась довольно тонким корпусом и изогнутым дисплеем, у которого практически отсутствовали рамки.

Новинка станет более прочной, по сравнению с предшественником, сообщают Вести.

Разработчики добавили в Galaxy S8 Active металлическую рамку и удароустойчивый корпус. Сам дисплей тоже сделали устойчивым к трещинам и повреждениям. Для этого пришлось пожертвовать необычной изогнутой формой.

Увеличили и мощность аккумулятора. С точки зрения технического наполнения не произошло никаких изменений. Другими словами, на рынок выпустят тот же смартфон, просто в новом обличии.

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