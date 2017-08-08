Фирма представила более улучшенную версию флагманского телефона.

Прошлая версии Galaxy S8 отличалась довольно тонким корпусом и изогнутым дисплеем, у которого практически отсутствовали рамки.

Новинка станет более прочной, по сравнению с предшественником, сообщают Вести.

Разработчики добавили в Galaxy S8 Active металлическую рамку и удароустойчивый корпус. Сам дисплей тоже сделали устойчивым к трещинам и повреждениям. Для этого пришлось пожертвовать необычной изогнутой формой.

Увеличили и мощность аккумулятора. С точки зрения технического наполнения не произошло никаких изменений. Другими словами, на рынок выпустят тот же смартфон, просто в новом обличии.