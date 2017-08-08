В эти выходные в Новокузнецке прошёл фестиваль «Вкусная еда».
Новокузнечане танцевали, участвовали в конкурсах и кулинарных мастер-классах, и, конечно, лакомились вкусностями от организаторов.
«Мне на фестивале очень понравился мастер-класс по суши. Ещё попробовала райские яблочки и плов. А друзья купили шашлык. Было много очень людей, некоторые садились на траву прямо под деревьями и ели. Мне всё понравилось, надеемся в следующем году тоже сходить», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Ольга.
Фотографии — Артём Шевцов.
Как уже писал ВашГород.ру, фестиваль «Вкусная еда» прошёл 6 августа в Саду Металлургов Центрального района.
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Непритязателен современный потребитель в развлечениях.Придти, купить и тут же сесть и съесть.
Было много очень людей, некоторые садились на траву прямо под деревьями и ели
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Непритязателен современный потребитель в развлечениях.Придти, купить и тут же сесть и съесть.