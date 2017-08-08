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Как новокузнечане отдохнули на самом вкусном фестивале лета

Сегодня 16:23
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Hardcore studio, Артём Шевцов

В эти выходные в Новокузнецке прошёл фестиваль «Вкусная еда».

Новокузнечане танцевали, участвовали в конкурсах и кулинарных мастер-классах, и, конечно, лакомились вкусностями от организаторов.

«Мне на фестивале очень понравился мастер-класс по суши. Ещё попробовала райские яблочки и плов. А друзья купили шашлык. Было много очень людей, некоторые садились на траву прямо под деревьями и ели. Мне всё понравилось, надеемся в следующем году тоже сходить», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Ольга.

Фотографии — Артём Шевцов.

Как уже писал ВашГород.ру, фестиваль «Вкусная еда» прошёл 6 августа в Саду Металлургов Центрального района.

Комментарии 5
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МАРИЯ
0 0
ПОЧЕМУ ПРО ФЕСТИВАЛЬ НИЧЕГО НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО, МЫ БЫ ТОЖЕ С ДЕТЬМИ СХОДИЛИ
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Седой 11871
1 0
Было много очень людей, некоторые садились на траву прямо под деревьями и ели
------------------
Непритязателен современный потребитель в развлечениях.Придти, купить и тут же сесть и съесть.
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z
0 0
Седой:
Было много очень людей, некоторые садились на траву прямо под деревьями и ели
------------------
Непритязателен современный потребитель в развлечениях.Придти, купить и тут же сесть и съесть.
Это только для запсибовцев, так как нету бесплатных общественных туалетов там.
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Настя
1 0
ПОЧЕМУ ПРО ФЕСТИВАЛЬ НИЧЕГО НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО, МЫ БЫ ТОЖЕ С ДЕТЬМИ СХОДИЛИ
Была статья 3 августа
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Седой 11871
0 0
Это только для запсибовцев, так как нету бесплатных общественных туалетов там.
Неужели ни одного?
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