В эти выходные в Новокузнецке прошёл фестиваль «Вкусная еда».

Новокузнечане танцевали, участвовали в конкурсах и кулинарных мастер-классах, и, конечно, лакомились вкусностями от организаторов.

«Мне на фестивале очень понравился мастер-класс по суши. Ещё попробовала райские яблочки и плов. А друзья купили шашлык. Было много очень людей, некоторые садились на траву прямо под деревьями и ели. Мне всё понравилось, надеемся в следующем году тоже сходить», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Ольга.

Фотографии — Артём Шевцов.

Как уже писал ВашГород.ру, фестиваль «Вкусная еда» прошёл 6 августа в Саду Металлургов Центрального района.