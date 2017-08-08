Автоавария унесла жизнь 18-летнего парня и 12-летнего ребёнка.

По предварительной информации, 34-летняя водитель не справилась с управлением и вылетела на «встречку». Она находилась за рулём «Хёндай». На встречной полосе иномарка столкнулась с «Дэу Нексия».

В результате 6 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших три пассажира «Хёндай» — дети в возрасте 11, 12 и 13 лет. Через несколько часов, при проведении реанимационных мероприятий, в больнице скончались 18-летний водитель «Дэу» и 12-летний ребёнок, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Уточняется, что ДТП произошло в понедельник, 7 августа, около 00:30 на 43 километре автодороги «Тяжинский — Тисуль».

Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».