Новокузнечане вовсю собирают грибы. ВашГород.ру узнал, где рядом с Новокузнецком и в близлежащих посёлках растут дары природы.

Многие новокузнечане не рискуют искать грибы в черте города. Если вы к таким не относитесь, можете отправляться на Байдаевские карьеры, в район Кульяновки, Садопарка и в местность рядом с пляжем «Топольники», за мостом.

«Обычно грибница живёт долго, так что, если в прошлом году или несколько лет тому назад собирали грибы в каком-то месте, смело отправляйтесь туда снова. Сейчас уже идут грузди, подберёзовики, белые грибы, сыроежки, волнушки», — рассказал ВашГород.ру грибник Владимир А.

Дары природы растут и в районе Листвягов, рядом с посёлками Елань, Пушкино, Есауловка, Кузедеево, Красинск, Михайловка, Тальжино, Верх-Подобас, в Карлыке.

Ещё грибы собирают за посёлком Абагур-Лесной, за деревней Берёзово, по дороге в Листвяги со стороны села Костёнково, за Бунгуром и в Шушталепе.

С началом грибного сезона в Кузбассе часто теряются люди. Чтобы избежать происшествия, отправляясь по грибы, возьмите с собой заряженный сотовый телефон, спички в полиэтиленовом мешочке, еду и воду. Надевайте закрытую одежду. А чтобы не насобирать поганок, вспомните съедобные грибы с тестом от ВашГород.ру.