Некоторые компьютерные игры могут повысить когнитивные функции мозга — например, внимание и кратковременную память.

Однако новое исследование показало: игры, в конечном счёте, способны повредить мозг, а не улучшить его работу. Об этом заявляют учёные из Монреальского университета, сообщает «Российская газета».

У заядлых игроков истощается гиппокамп. Это многофункциональная структура мозга, которая отвечает, в частности, за способность ориентироваться в пространстве. Чрезмерное увлечение компьютерными игрушками может привести к депрессиям, развитию шизофрении или болезни Альцгеймера.