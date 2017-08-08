Некоторые компьютерные игры могут повысить когнитивные функции мозга — например, внимание и кратковременную память.
Однако новое исследование показало: игры, в конечном счёте, способны повредить мозг, а не улучшить его работу. Об этом заявляют учёные из Монреальского университета, сообщает «Российская газета».
У заядлых игроков истощается гиппокамп. Это многофункциональная структура мозга, которая отвечает, в частности, за способность ориентироваться в пространстве. Чрезмерное увлечение компьютерными игрушками может привести к депрессиям, развитию шизофрении или болезни Альцгеймера.
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