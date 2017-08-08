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Здоровый город

Учёные рассказали об опасности компьютерных игр

Сегодня 07:10
80
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
quotemaster.org

Некоторые компьютерные игры могут повысить когнитивные функции мозга — например, внимание и кратковременную память.

Однако новое исследование показало: игры, в конечном счёте, способны повредить мозг, а не улучшить его работу. Об этом заявляют учёные из Монреальского университета, сообщает «Российская газета».

У заядлых игроков истощается гиппокамп. Это многофункциональная структура мозга, которая отвечает, в частности, за способность ориентироваться в пространстве. Чрезмерное увлечение компьютерными игрушками может привести к депрессиям, развитию шизофрении или болезни Альцгеймера.

Комментарии 1
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Седой 11893
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Когда-то давно,на заре прогресса,тогдашние "британские ученые" подобное писали про начинающую жизнь железную дорогу,пугая обывателя необратимыми последствиями в организме от тряски и шума.А если вспомнить сколько грязи вылили друг на друга производители мобильников,доказывая,что именно телефон конкурентов приводит к опухолям в мозгу....
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