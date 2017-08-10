В Новокузнецке открылась настоящая лаборатории ярких впечатлений — центр ФОТОСФЕРА на Белана, 1! Это представительство современной сети фотолабораторий в России с опытом деятельности более 20 лет. В ФОТОСФЕРЕ, помогающей сохранять самые важные и дорогие воспоминания, можно не только напечатать фотографии, но и сделать фотокнигу, оформить любимый снимок в багетную раму, а также заказать всевозможные фотоподарки.

Семейный альбом всегда напомнит, какими игрушками вы играли в три года, какие грибы находили в деревне у бабушки. А ещё покажет ваших родителей — удивительно молодых и красивых, какими они когда-то были, когда вы ещё под стол пешком ходили! Но сегодня, конечно, большинство людей хранит свои снимки в компьютере. А что такое фотографии на компьютере? Бах! И сгорело! И нет воспоминаний! Ведь, по статистике, менее 2,5% жителей нашей страны делают резервное копирование, чтобы минимизировать риски потери снимков.

Да и нет такой вещи — ненапечатаные фотографии. «Цифра» — это всего лишь биты информации, которые «выглядят» так: 100 110 101 000 110 016… Не очень впечатляюще, правда? Так что свои лучшие фотографии обязательно нужно напечатать — тогда они станут незабываемыми воспоминаниями о самых ярких в жизни впечатлениях! А где печатать фотографии, чтобы было качественно, удобно и быстро? Как правильно их хранить? С кем можно посоветоваться по всем этим и многим другим вопросам? Разумеется, вам нужно в ФОТОСФЕРУ на Белана, 1!

Заказать любимые фотоснимки, красивую фотокнигу или оригинальный фотоподарок можно, даже не выходя из дома. Это просто сделать через интернет — на сайте компании. Загружаете фотографии прямо с карты памяти, а с помощью удобного онлайн-редактора ещё и редактируете их, как хотите, и оформляете заказ. И всё это в несколько кликов! Осталось только приехать на Белана, 1, чтобы забрать свои готовые «яркие впечатления». Причём стоимость фото 10×15 составит всего лишь 10 рублей за отпечаток.

Да, раньше напечатанные фотографии хранили в фотоальбомах. От большого количества снимков эти альбомы были толстыми и неудобными. Даже с полки их было лень доставать, правда? А вы что-нибудь слышали про фотокнигу — современный, оригинальный и удобный вариант «старого доброго» фотоальбома?! Индивидуальная книга компактного формата может проиллюстрировать любую вашу жизненную историю — отдых на пляже, день рождения на даче или Новый Год у бабушки.

Как сделать такую книгу? Зайдите на сайт www.fsfera.ru, выберите дизайн фотокниги, загрузите фото, расположите их так, как вам нравится, и добавьте к ним поясняющие тексты. Печать и сборка фотокниги в ФОТОСФЕРЕ производится на современном высокотехнологичном оборудовании, поэтому в результате вы получите настоящую книгу с обложкой, где на каждой странице будут ваши фотографии. Теперь архив всех ваших любимых фотографий точно будет выглядеть аккуратно и красиво! Средняя стоимость фотокниги в ФОТОСФЕРЕ — 1900 рублей. Минимальная цена — 850 руб. Заказать и оплатить любую фотокнигу также можно онлайн — прямо из дома.

А если не знаете, с чего начать, или хотите посмотреть, какие варианты предлагает современная фотолаборатория и какие образцы здесь есть, просто приходите в ФОТОСФЕРУ по адресу: ул. Белана, дом 1. Вам с радостью помогут в лучшем виде сохранить самые важные моменты вашей жизни! Чтобы не было «Бах! и сгорело!», а было «Вау! Где ты сделал такую классную фотокнигу?!».