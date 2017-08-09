Сегодня, 9 августа. в Новокузнецке проводится Единый день безопасности дорожного движения.



Это значит, что на дорогах появится больше, чем обычно, экипажей ГИБДД. Так что сегодня водителям стоит готовиться к проверкам.

На территории области сейчас проводится оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир». Профилактика ДТП с участием детей на особом контроле в ГИБДД. Поэтому больше внимание сотрудники уделят тому, как горожане соблюдают правила перевозки детей, сообщили в пресс-службе администрации.

В связи с этим множество экипажей будут совершать проверки вблизи детских садов и и мест массового скопления взрослых и детей.

Одна из основных задач — выявить водителей, которые не пропускают пешеходов и управляют машиной пьяными.

Проверки экипажей затронут пешеходов и велосипедистов. Особое внимание уделят последним. С 9 по 11 августа в городе проводят акцию «Юный водитель». Её главная задача -предотвращение ДТП с участием велосипедистов. С любителями двухколёсного транспорта проведут профилактическую беседу. Велосипедистов-нарушителей привлекут к ответственности.