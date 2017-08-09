Сегодня, 9 августа. в Новокузнецке проводится Единый день безопасности дорожного движения.
Это значит, что на дорогах появится больше, чем обычно, экипажей ГИБДД. Так что сегодня водителям стоит готовиться к проверкам.
На территории области сейчас проводится оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир». Профилактика ДТП с участием детей на особом контроле в ГИБДД. Поэтому больше внимание сотрудники уделят тому, как горожане соблюдают правила перевозки детей, сообщили в пресс-службе администрации.
В связи с этим множество экипажей будут совершать проверки вблизи детских садов и и мест массового скопления взрослых и детей.
Одна из основных задач — выявить водителей, которые не пропускают пешеходов и управляют машиной пьяными.
Проверки экипажей затронут пешеходов и велосипедистов. Особое внимание уделят последним. С 9 по 11 августа в городе проводят акцию «Юный водитель». Её главная задача -предотвращение ДТП с участием велосипедистов. С любителями двухколёсного транспорта проведут профилактическую беседу. Велосипедистов-нарушителей привлекут к ответственности.
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Недееспособное, хотелось бы сказать !
Непристегнут - штраф !
Дети без кресел - штраф !
Государство о тебе и твоих детях беспокоится больше, чем ты сам, дуралей !
А почему ?
Да потому, что выгодно ... !
Драть с тебя шкуру выгодно !
Ночью пересечешь улицу в неположенном месте, когда движения транспорта нет - штраф !
Но ... в остальных вопросах, когда "недоумок" обращается к охранителям наших прав - пофигизм тотальный !
Всегда меня это ДВУЛИЧИЕ поражает, хотя легко объясняется.
Недееспособное, хотелось бы сказать !
Непристегнут - штраф !
Дети без кресел - штраф !
Государство о тебе и твоих детях беспокоится больше, чем ты сам, дуралей !
А почему ?
Да потому, что выгодно ... !
Драть с тебя шкуру выгодно !
Ночью пересечешь улицу в неположенном месте, когда движения транспорта нет - штраф !
Но ... в остальных вопросах, когда "недоумок" обращается к охранителям наших прав - пофигизм тотальный !
Всегда меня это ДВУЛИЧИЕ поражает, хотя легко объясняется.
Еще имеется практика выписывать штрафы людям попавшим в ДТП.За то....что вообще.. не касается самого происшествия!
Знак аварийной остановки....детские кресла...наклейки молодой водитель.....и т.д.ДОБИВАЮТ так сказать......