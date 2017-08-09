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ГИБДД предупредила о массовых проверках новокузнецких автомобилистов

Сегодня 07:40
718
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Autodromo.ru

Сегодня, 9 августа. в Новокузнецке проводится Единый день безопасности дорожного движения.

Это значит, что на дорогах появится больше, чем обычно, экипажей ГИБДД. Так что сегодня водителям стоит готовиться к проверкам.

На территории области сейчас проводится оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир». Профилактика ДТП с участием детей на особом контроле в ГИБДД. Поэтому больше внимание сотрудники уделят тому, как горожане соблюдают правила перевозки детей, сообщили в пресс-службе администрации.

В связи с этим множество экипажей будут совершать проверки вблизи детских садов и и мест массового скопления взрослых и детей.

Одна из основных задач — выявить водителей, которые не пропускают пешеходов и управляют машиной пьяными.

Проверки экипажей затронут пешеходов и велосипедистов. Особое внимание уделят последним. С 9 по 11 августа в городе проводят акцию «Юный водитель». Её главная задача -предотвращение ДТП с участием велосипедистов. С любителями двухколёсного транспорта проведут профилактическую беседу. Велосипедистов-нарушителей привлекут к ответственности.

Комментарии 9
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123
14 1
Операция - стрижем стадо. Готовьте бумажники, парнокопытные.
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Я так кумекаю:
12 3
Население окружено теплотой материнский и отеческой заботы !
Недееспособное, хотелось бы сказать !
Непристегнут - штраф !
Дети без кресел - штраф !
Государство о тебе и твоих детях беспокоится больше, чем ты сам, дуралей !
А почему ?
Да потому, что выгодно ... !
Драть с тебя шкуру выгодно !
Ночью пересечешь улицу в неположенном месте, когда движения транспорта нет - штраф !
Но ... в остальных вопросах, когда "недоумок" обращается к охранителям наших прав - пофигизм тотальный !
Всегда меня это ДВУЛИЧИЕ поражает, хотя легко объясняется.
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рыжая
12 1
то-ли рыжая...достали уже, почти каждый день тормозят, да еще и говорят:"хочу останавливаю, хочу нет!" - это что законная причина для остановки...
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Андрей
0 8
Что вы все жалуетесь на гаи? Три года живу в кузни, всегда ездил не пристегнут, останавливают, дал спокойно документы, и поехал дальше. Ни разу не пытались выписать за ремень, или ещё за что. Они синьку ловят, а как Ее по другому выявить?
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писофшит
0 0
Что вы все жалуетесь на гаи? Три года живу в кузни, всегда ездил не пристегнут, останавливают, дал спокойно документы, и поехал дальше. Ни разу не пытались выписать за ремень, или ещё за что. Они синьку ловят, а как Ее по другому выявить?
Мну раз с пробки выдернули. Стоят возле Универмага, зевают, снимают переход у подорожника. Тут пробка перед светофором, и хвост уже до них дошел. Я стою, окно открыто, музыка играет, он смотрит-смотрит, смотрит-смотрит, невыдержал, подвалил вальяжно помахивая дилдо и говорит: "А что это вы нарушаете, молодой человек, непристегнутый?!" Я грю, дык я же не еду а стою?! Он один хрен доки забрал, штраф правда за переход дороги в неположенном месте выписал, тогда еще 200 было, типа не нашим не вашим )))
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Прынц на сером "козле"
0 1
то-ли рыжая...достали уже, почти каждый день тормозят, да еще и говорят:"хочу останавливаю, хочу нет!" - это что законная причина для остановки...
Рыжие девушки очень привлекательны. Может они просто хотят с вами познакомиться
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Вован
2 0
Как стригли так и стригут, ничего в ГАИ-ГИБДД с СССР не изменилось. ... пояснения умиляют - у служебной машины стойки разбиты, надо менять!
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пису пис
1 0
Мну раз с пробки выдернули. Стоят возле Универмага, зевают, снимают переход у подорожника. Тут пробка перед светофором, и хвост уже до них дошел. Я стою, окно открыто, музыка играет, он смотрит-смотрит, смотрит-смотрит, невыдержал, подвалил вальяжно помахивая дилдо и говорит: "А что это вы нарушаете, молодой человек, непристегнутый?!" Я грю, дык я же не еду а стою?! Он один хрен доки забрал, штраф правда за переход дороги в неположенном месте выписал, тогда еще 200 было, типа не нашим не вашим )))
Вот ты лох. Как только ты понял, что гей идет к тебе, надо было заглушить тачку и послать его куда подальше. А так получается ты ему палку сделал и он еще опустил тебя на 200 рублей..
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Акрихин
0 0
Население окружено теплотой материнский и отеческой заботы !
Недееспособное, хотелось бы сказать !
Непристегнут - штраф !
Дети без кресел - штраф !
Государство о тебе и твоих детях беспокоится больше, чем ты сам, дуралей !
А почему ?
Да потому, что выгодно ... !
Драть с тебя шкуру выгодно !
Ночью пересечешь улицу в неположенном месте, когда движения транспорта нет - штраф !
Но ... в остальных вопросах, когда "недоумок" обращается к охранителям наших прав - пофигизм тотальный !
Всегда меня это ДВУЛИЧИЕ поражает, хотя легко объясняется.
Правильно кумекаешь!)
Еще имеется практика выписывать штрафы людям попавшим в ДТП.За то....что вообще.. не касается самого происшествия!
Знак аварийной остановки....детские кресла...наклейки молодой водитель.....и т.д.ДОБИВАЮТ так сказать......
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