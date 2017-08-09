Вопрос — когда лучше покупать квартиру — очень серьезен. Поэтому россияне, которые могут подождать с приобретением жилья, стоят перед непростым выбором: приобрести недвижимость сейчас или подождать более выгодных условий.
Несмотря на то, что ожидается дальнейшее снижение ипотечных ставок, эксперты не рекомендуют ждать «лучших времен». Дело в том, что из-за регулярного снижения процентной ставки, стоимость жилья начнёт расти. Причём сначала цены будут увеличиваться на новостройки, а затем и на вторичном рынке.
Как сообщает портал mkset.ru, сегодняшний день расценивается экспертами как наиболее благоприятный период для решения своих жилищных вопросов.
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