Россияне взяли ипотечные кредиты на 765 миллиардов рублей
Сегодня 08:00
232
Российский рынок ипотеки нацелился на большие рекорды. Экспертное сообщество ожидает по итогам года рекордного объема выдачи ипотеки за всю историю.
По данным АИЖК, за I полугодие 2017 года в России выдано более 420 тысяч ипотечных кредитов на 765 миллиарда рублей. В итоге объем ипотечных кредитов вырос по сравнению с прошлым годом на 38%.
Напомним, по данным Центрального банка, средневзвешенная ставка по рынку ипотеки продолжает свое снижение. На текущее время она составляет 11,11%.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.