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Недвижимость и строительство

Россияне взяли ипотечные кредиты на 765 миллиардов рублей

Сегодня 08:00
232
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zdanija.ru

Российский рынок ипотеки нацелился на большие рекорды. Экспертное сообщество ожидает по итогам года рекордного объема выдачи ипотеки за всю историю.

По данным АИЖК, за I полугодие 2017 года в России выдано более 420 тысяч ипотечных кредитов на 765 миллиарда рублей. В итоге объем ипотечных кредитов вырос по сравнению с прошлым годом на 38%.

Напомним, по данным Центрального банка, средневзвешенная ставка по рынку ипотеки продолжает свое снижение. На текущее время она составляет 11,11%.

Комментарии 1
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Недимон
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Я рад за свой Народ и его потенциальные возможности, благодаря основам, заложенным кооперативом "Озеро".
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