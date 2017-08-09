Российский рынок ипотеки нацелился на большие рекорды. Экспертное сообщество ожидает по итогам года рекордного объема выдачи ипотеки за всю историю.

По данным АИЖК, за I полугодие 2017 года в России выдано более 420 тысяч ипотечных кредитов на 765 миллиарда рублей. В итоге объем ипотечных кредитов вырос по сравнению с прошлым годом на 38%.

Напомним, по данным Центрального банка, средневзвешенная ставка по рынку ипотеки продолжает свое снижение. На текущее время она составляет 11,11%.