Комфортные условия для детей с ограниченными физическими возможностями создают в детском саду № 10.

Учреждение пополнится воспитанниками с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для ребятишек установят два пандуса, переоборудуют входы в группы. В санитарных комнатах появятся душевые поддоны со специальными поручнями.

На эти цели из областного и городского бюджетов выделено 547,5 тысячи рублей. Работы должны быть закончены к 15 августа, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Всего с 2011 года в Прокопьевске по программе «Доступная среда» отремонтированы 11 учреждений образования, в том числе 10 школ. В 2016 году по этой программе переоборудовали детский сад № 2. Средства были выделены из областного и местного бюджетов. В целом на ремонтные работы направлено свыше 8,5 миллиона рублей, ещё около 9 миллионов рублей — на приобретение оборудования.