СМИ сообщили новые подробности о проекте «Формирование здорового образа жизни».

Напомним, концепция предполагает, что к 2025 году 60% россиян станут приверженцами ЗОЖ. Для этого правительство намерено пропагандировать спорт, заботу о здоровье и отказ от вредных привычек, а также регулировать это законом.

Среди планов — запретить кальяны и вейп в кафе и барах. Сейчас в общепите можно курить и то, и другое. Помимо этого, купить кальян или электронную сигарету смогут только совершеннолетние. Главная идея — приравнять и то, и то другое к сигаретам. Закон приготовят к февралю 2018 года.

Новые правила ждут и алкогольный рынок. Но какие — власти пока не сообщают. Подробности объявят к октябрю, когда подготовят закон.

Другим новшеством для россиян станет маркировка продуктов. Производители специальными значками на упаковке отметят здоровую еду, пишут «Известия».

Не все эксперты считают, что новые запреты пойдут россиянам на пользу. Заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Евгений Ачкасов уверен, что одними запретами на вредные привычки, полезной едой и спортом дело не обойдётся. Также для здорового образа жизни нужен правильный режим дня, работы и отдыха. А всё это достигается через воспитание.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, у проекта «Формирование здорового образа жизни» есть и другие цели, среди которых — уменьшить число абортов.