На улице в Кемерове произошла массовая драка
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Вечером 8 августа в Кемерове на улице Сибиряков-Гвардейцев произошла массовая драка.
По словам очевидцев, конфликт произошёл на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой недалеко от «шашлычки». Видеозапись инцидента появилась в одном из местных пабликов.
«У одного глаз разбитый, а тот который головой шлепнулся, в скорой очухался и хотел свалить оттуда», — рассказал кемеровчанин.
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