Вечером 8 августа в Кемерове на улице Сибиряков-Гвардейцев произошла массовая драка.

По словам очевидцев, конфликт произошёл на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой недалеко от «шашлычки». Видеозапись инцидента появилась в одном из местных пабликов.