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На улице в Кемерове произошла массовая драка

Сегодня 09:45
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Вечером 8 августа в Кемерове на улице Сибиряков-Гвардейцев произошла массовая драка.

По словам очевидцев, конфликт произошёл на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой недалеко от «шашлычки». Видеозапись инцидента появилась в одном из местных пабликов.

«У одного глаз разбитый, а тот который головой шлепнулся, в скорой очухался и хотел свалить оттуда», — рассказал кемеровчанин.

Комментарии 1
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Бодиарт
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Никак коренные приезжие в столице шалят. Нажрались понимаешь сабачатины в шашлычке и сами опсовели.
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