Американский блогер и журналист Эван Бласс выложил в своём твиттере фотографию новой модели айфона.

Судя по изображению, дизайн претерпел некоторые изменения. Фирменная круглая кнопка «домой» теперь отсутствует. За счёт этого увеличилась высота экрана. У модели улучшен дисплей, его уровень чёткости заметно увеличен.

Многие заметили сходство iPhone 8 c Samsung Galaxy S8.

В верхней части корпуса, как и раньше, находится фронтальная камера, динамик. Но есть и изменения, теперь вверху располагаются два сенсора. Есть предположения, что новая модель оснащена функцией сканирования лиц. Возможно, она сменит опцию идентификации по отпечаткам пальцев.

Стоимость нового айфона пока неизвестна. Ожидается, что цена будет не менее 1000 долларов, сообщают Ведомости. Однако в России продукция Apple обычно дороже, поэтому цена составит 1300 — 1400 долларов.

Появление новой модели айфона ожидается к сентябрю. Однако есть сведения, что из-за некоторых технических проблем старт продаж могут перенести на октябрь.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что самсунг уже презентовал новую модель смартфона, что владельцы продукции Apple могут прославиться на весь мир.