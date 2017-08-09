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Новокузнечан зовут работать полицейскими на хороших условиях

Сегодня 09:59
527
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zaomos.news

Новокузнечане могут устроиться на работу в полицию.

В городе нужны полицейский, полицейский-кинолог и водитель в Отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Обещают своевременную зарплату от 25 000 рублей, дополнительный отпуск 10 дней помимо основного, льготный трудовой стаж (год за полтора), санаторно-курортное лечение, бесплатное образование в МВД. Требования — служба в армии и образование не ниже среднего полного. Звонить по телефону 52−98−07.

Также в городе нужен эксперт-криминалист на зарплату от 38 000 рублей. Обещают лечение в санатории, бесплатный проезд сотрудников и их семей к местам отдыха. На работу возьмут годных по здоровью граждан, отслуживших в армии, с химическим, химико-технологическим, фармацевтическим, биологическим, медицинским и так далее образованием. Подробности узнавайте по телефонам 574−495, 574−492, 574−340.

Ранее ВашГород.ру сообщал, какую у нас работу предлагают молодёжи и какие дорогие вакансии были в июле.

Комментарии 4
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Антон
2 1
Где-то слышал, что качество работы от одного сотрудника падает пропорционально росту штата. Полиция - одно из самых больших предприятий страны. Делайте выводы.
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Кстати:
2 0
А как быть девушкам/женщинам ?
СтОит мускулы подкачать ???
Или тока собаководами ?
Интернет, дай ответ !
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инТОРнэт
1 0
А как быть девушкам/женщинам ?
СтОит мускулы подкачать ???
Или тока собаководами ?
Интернет, дай ответ !
Только в качестве ****
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инТОРнэт
2 0
А как быть девушкам/женщинам ?
СтОит мускулы подкачать ???
Или тока собаководами ?
Интернет, дай ответ !
Только в качестве СYKИ

офф: с каких пор слово ****** попало в блэклист?
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