Ещё один телеведущий ушёл с «Первого канала»
Сегодня 10:05
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«Первый канал» покинул актёр и телеведущий Александр Олешко.
Контракт с ним не продлили из-за отсутствия подходящих для него проектов. Александр Олешко не работает на «Первом канале» около полугода. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.
По данным некоторых СМИ, ведущий переходит на НТВ. Однако официально эта информация не подтверждена.
На «Первом канале» Олешко вёл, в частности, популярное шоу «Точь-в-точь».
Ранее ВашГород.ру сообщал об уходе с «Первого канала» Андрея Малахова.
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Но и этого им мало, потому как стадо уже потихоньку учится пользоваться альтернативной информацией. И чтобы удержать свою воровскую власть кооператив озеро делает некислый замах в сторону интернета - на сегодня главного источника "демократии" и свободы слова.
Но и этого им мало, потому как стадо уже потихоньку учится пользоваться альтернативной информацией. И чтобы удержать свою воровскую власть кооператив озеро делает некислый замах в сторону интернета - на сегодня главного источника "демократии" и свободы слова.