«Первый канал» покинул актёр и телеведущий Александр Олешко.

Контракт с ним не продлили из-за отсутствия подходящих для него проектов. Александр Олешко не работает на «Первом канале» около полугода. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

По данным некоторых СМИ, ведущий переходит на НТВ. Однако официально эта информация не подтверждена.

На «Первом канале» Олешко вёл, в частности, популярное шоу «Точь-в-точь».

Ранее ВашГород.ру сообщал об уходе с «Первого канала» Андрея Малахова.