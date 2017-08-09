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Ещё один телеведущий ушёл с «Первого канала»

Сегодня 10:05
1118
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rusargument.ru, snob.ru

«Первый канал» покинул актёр и телеведущий Александр Олешко.

Контракт с ним не продлили из-за отсутствия подходящих для него проектов. Александр Олешко не работает на «Первом канале» около полугода. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

По данным некоторых СМИ, ведущий переходит на НТВ. Однако официально эта информация не подтверждена.

На «Первом канале» Олешко вёл, в частности, популярное шоу «Точь-в-точь».

Ранее ВашГород.ру сообщал об уходе с «Первого канала» Андрея Малахова.

Комментарии 5
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Прохожий
19 0
Правильно что ушел.Первый Канал есть рупор воровской власти и рассадник вранья!
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123
37 4
Правильно что ушел.Первый Канал есть рупор воровской власти и рассадник вранья!
Не только первый, это и анал роисся, это и НТВ, это и РЕН-ТВ, это и роисся-24, ВСЁ бесплатное ТВ - это гос.пропаганда. ТВ для этого и существует, чтобы втюхивать стаду нужную информацию под нужным соусом.

Но и этого им мало, потому как стадо уже потихоньку учится пользоваться альтернативной информацией. И чтобы удержать свою воровскую власть кооператив озеро делает некислый замах в сторону интернета - на сегодня главного источника "демократии" и свободы слова.
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читатель
12 0
Пусть они хоть исчезнут все с каналов, неужели кто то из за этого расстроится?..у нас больше не о чем писать , как о том кто с какого канала ушёл, велика потеря..аж "слеза набежала".
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Местная 8447
6 0
Да и фиг бы с ним, как и с Малаховым. Ни одному адекватному человеку не интересны ни эти "звёзды", ни первый канал.
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stek
2 1
Не только первый, это и анал роисся, это и НТВ, это и РЕН-ТВ, это и роисся-24, ВСЁ бесплатное ТВ - это гос.пропаганда. ТВ для этого и существует, чтобы втюхивать стаду нужную информацию под нужным соусом.

Но и этого им мало, потому как стадо уже потихоньку учится пользоваться альтернативной информацией. И чтобы удержать свою воровскую власть кооператив озеро делает некислый замах в сторону интернета - на сегодня главного источника "демократии" и свободы слова.
Ага рупоры демократии - это Дождь, РБК, BBC и CNN.....)))
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