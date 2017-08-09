Новозеландская компания Weta Digital, которая принимала участие в создании таких шедевров, как «Властелин колец», Небесные создания" и первой части «Аватара», будет заниматься разработкой материалов для сразу четырех серий последнего кинопроекта. Она была основана Питером Джексоном в 1993 году и стала одной из нескольких компаний, принадлежащих режиссеру, кроме нее, Питер является владельцем Weta Workshop, Weta Productions, Weta Collectibles и Park Road Post Production.

Первой ее работой стал фильм «Небесные создания», однако он не принес организации известность. Судьбоносной стала работа над трилогией «Властелин колец», посмотреть ее можно на сайте www.ivi.ru. Фильм посвящен фантастической истории, произошедшей в Средиземье. Гномы, эльфы, хоббиты, люди, населяющие землю, вынуждены принять участие в невероятной битве, чтобы магическое кольцо Всевластия не попало в злые руки. От этого зависит жизнь всех существ, живущих в стране. Батальные сцены, панорамы, удивительные приключения держат зрителя в напряжении на протяжении всего фильма. Неудивительно, что он стал наиболее известным.

Однако Weta Digital не будет останавливаться на достигнутом и уже приступила к реализации еще более амбициозного проекта — продолжения всемирно полюбившегося фильма «Аватар». Этот фильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа, поэтому на создателей возложена огромная ответственность. Именно поэтому Джеймс Кэмерон уже несколько раз откладывал начало съемок, он хочет добиться максимальной эффективности при использовании новейших технологических разработок. Он считает, что будущее именно за 3D, однако он уверен, что зрители смогут наслаждаться прекрасным качеством видео без использования специальных очков.

Для Weta «Аватар» — идеальное кино, по мнению Джо Леттери, главы компании, именно здесь можно добиться максимальной реалистичности персонажей, которые обитают на планете Пандора. Он считает, что видение Кжмерона как режиссера намного шире, чем удалось показать в первой части «Аватара», хотя и в нем визуальные эффекты были невероятными, вызвавшими восторг у множества зрителей. Поэтому компания Weta Digital поможет ему расширить язык кинематографа. Именно такие масштабные как с финансовой, так и технологической точки зрения проекты помогают специалистам выложиться на все сто процентов.































