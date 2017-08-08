В последнее время в Кемеровской области всё чаще стали появляться не типичные для региона облака.

Кому-то они напоминают «летающий сноуборд»:

или «портрет Пушкина»:

или воздушный гриб:

В Шерегеше чаще появлялись лентикулярные облака:

В городе похожие на «безе», а впоследствии непредсказуемые по насыщенности осадков:

Мощные грозовые:

Дело в том, что с изменением общей циркуляции атмосферы меняется и погодная обстановка. Раньше дождливая погода у нас была связана в основном с прохождением атмосферных фронтов, влиянием атлантических циклонов, антициклонов, — поясняют специалисты Кемеровского гидрометцентра.

По их словам, в этом году Кузбасс чаще находился в зоне взаимодействия тропической воздушной массы, которая через Казахстан, Китай поступает на восток нашей области. В это время с севера происходит заток холодной воздушной массы. Такие условия способствуют активному развитию облачности, не свойственной нашей местности.

При испарении всей влаги образуется кучево-дождевая облачность, в результате выпадают осадки различной интенсивности. Отмечается, что они носят локальный характер.