В последнее время в Кемеровской области всё чаще стали появляться не типичные для региона облака.
Кому-то они напоминают «летающий сноуборд»:
или «портрет Пушкина»:
или воздушный гриб:
В Шерегеше чаще появлялись лентикулярные облака:
В городе похожие на «безе», а впоследствии непредсказуемые по насыщенности осадков:
Мощные грозовые:
Дело в том, что с изменением общей циркуляции атмосферы меняется и погодная обстановка. Раньше дождливая погода у нас была связана в основном с прохождением атмосферных фронтов, влиянием атлантических циклонов, антициклонов, — поясняют специалисты Кемеровского гидрометцентра.
По их словам, в этом году Кузбасс чаще находился в зоне взаимодействия тропической воздушной массы, которая через Казахстан, Китай поступает на восток нашей области. В это время с севера происходит заток холодной воздушной массы. Такие условия способствуют активному развитию облачности, не свойственной нашей местности.
При испарении всей влаги образуется кучево-дождевая облачность, в результате выпадают осадки различной интенсивности. Отмечается, что они носят локальный характер.
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